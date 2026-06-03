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Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси

Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси

Sputnik Грузия

Выставка проходит на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо" 2-6 июня 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T20:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузия впервые принимает участие в крупной международной агропромышленной выставке "Белагро-2026" в столице Беларуси Минске, заявил глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашивли. Сонгулашвили вместе с грузинской делегацией принял участие в церемонии открытия международной выставки "Белагро 2026" в рамках своего визита в Минск. Выставка проходит на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо" 2-6 июня. "В этом году грузинская продукция впервые представлена ​​на международной выставке Belagro 2026, одной из крупнейших выставок. Грузинский стенд выделяется большим количеством посетителей, что подчеркивает интерес к грузинской продукции", – сказал Сонгулашвили. В грузинском павильоне Сонгулашвили принял вице-премьера Республики Беларусь Юрия Шулейко, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя. Как отметил Сонгулашвили, существующий высокий интерес к грузинскому павильону в будущем отразится в заключении конкретных партнерских соглашений и новых экспортных договоров, что, безусловно, будет способствовать производству агропродовольственной продукции, росту экспорта и укреплению экономики Грузии. Как отметил замминистра Александр Хвтисиашвили, находящийся в Беларуси в составе грузинской делегации, белорусский рынок следует использовать в полной мере для экспорта грузинской продукции. "Для грузинской стороны очень важно развивать отношения со странами-партнерами на основе взаимного уважения и интересов. Соответственно, визиты такого рода и участие в мероприятии такого высокого уровня способствуют всему вышесказанному. Кроме того, белорусский рынок очень интересен для грузинской стороны с точки зрения экспорта. И, конечно же, наша цель – максимально использовать эту возможность", – сказал Хвтисиашвили. Грузинский павильон был представлен на международной выставке "Белагро 2026" при поддержке министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также при участии Агентства развития села и Национального агентства вина. В выставке приняли участие грузинские компании, занимающиеся производством вина и сельскохозяйственной продукции. Международная выставка Belagro – одна из крупнейших международных площадок в регионе, объединяющая представителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и агропродовольственного сектора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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