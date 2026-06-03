Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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Выставка проходит на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо" 2-6 июня
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузия впервые принимает участие в крупной международной агропромышленной выставке "Белагро-2026" в столице Беларуси Минске, заявил глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашивли.
Сонгулашвили вместе с грузинской делегацией принял участие в церемонии открытия международной выставки "Белагро 2026" в рамках своего визита в Минск. Выставка проходит на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо" 2-6 июня.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"В этом году грузинская продукция впервые представлена на международной выставке Belagro 2026, одной из крупнейших выставок. Грузинский стенд выделяется большим количеством посетителей, что подчеркивает интерес к грузинской продукции", – сказал Сонгулашвили.
В грузинском павильоне Сонгулашвили принял вице-премьера Республики Беларусь Юрия Шулейко, министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Как отметил Сонгулашвили, существующий высокий интерес к грузинскому павильону в будущем отразится в заключении конкретных партнерских соглашений и новых экспортных договоров, что, безусловно, будет способствовать производству агропродовольственной продукции, росту экспорта и укреплению экономики Грузии.
Как отметил замминистра Александр Хвтисиашвили, находящийся в Беларуси в составе грузинской делегации, белорусский рынок следует использовать в полной мере для экспорта грузинской продукции.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
"Для грузинской стороны очень важно развивать отношения со странами-партнерами на основе взаимного уважения и интересов. Соответственно, визиты такого рода и участие в мероприятии такого высокого уровня способствуют всему вышесказанному. Кроме того, белорусский рынок очень интересен для грузинской стороны с точки зрения экспорта. И, конечно же, наша цель – максимально использовать эту возможность", – сказал Хвтисиашвили.
Грузинский павильон был представлен на международной выставке "Белагро 2026" при поддержке министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а также при участии Агентства развития села и Национального агентства вина. В выставке приняли участие грузинские компании, занимающиеся производством вина и сельскохозяйственной продукции.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
Грузия впервые представила свои агропродукты на крупнейшей выставке в Беларуси
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Международная выставка Belagro – одна из крупнейших международных площадок в регионе, объединяющая представителей сельского хозяйства, пищевой промышленности и агропродовольственного сектора.