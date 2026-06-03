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Как изменились цены в Грузии – данные за май

Как изменились цены в Грузии – данные за май

Sputnik Грузия

В мае, по сравнению с апрелем 2026 года, уровень инфляции составил 0,3% 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T18:09+0400

2026-06-03T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Годовая инфляция (май 2026 года к маю 2025 года) в Грузии составила 5,7% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2026 к январю 2025), 4,6% (февраль 2026 к февралю 2025), 4,3% (март 2026 к марту 2025), 5,9% (апрель 2026 к апрелю 2025). Больше всего в мае цены выросли на транспорт (15,1%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,6%), на алкогольную и табачную продукцию (7,2%), на коммунальные услуги (7,0%), на продовольствие и безалкогольные напитки (5,2%), на здравоохранение (5,1%), на одежду и обувь (3,0%), в сфере образования (2,4%). Снизились цены на связь (6,4%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,3%), а также на отдых и развлечения (0,1%). В мае 2026 года, по сравнению с апрелем 2026 года, уровень инфляции составил 0,3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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