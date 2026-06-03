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Как работает пограничная полиция Грузии и миграционный контроль – отчет премьер-министра

Как работает пограничная полиция Грузии и миграционный контроль – отчет премьер-министра

Sputnik Грузия

На фоне растущего пассажиропотока Тбилиси не только ужесточил законодательство о предоставлении убежища 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T16:07+0400

2026-06-03T16:07+0400

2026-06-03T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Охрана границ Грузии и борьба с нелегальной миграцией стали одними из главных приоритетов работы правительственных ведомств на фоне растущего пассажиропотока, говорится в отчете премьер-министра о работе кабинета министров.Отчет уже представлен парламенту страны и будет рассмотрен на заседании в конце июня.Работа пограничной полицииПограничная полиция Грузии в период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года возбудила 257 уголовных дел по фактам нарушения правил пограничного контроля и незаконного пересечения границы, говорится в отчете премьер-министра Грузии.Согласно отчету, за указанный период к уголовной ответственности были привлечены 265 человек.В документе отмечается, что с июня 2025 года по май 2026 года активно велась работа по укреплению пограничной инфраструктуры на сухопутной границе: были построены шесть новых пограничных постов, продолжается обновление остальных постов и пограничных секторов.Пограничники также были оснащены специальной техникой для повышения эффективности контроля. Кроме того, на таможенных пропускных пунктах теперь работают сотрудники специально созданного Единого центра по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков.Контроль миграцииУправление миграционными потоками остается одним из приоритетов правительства Грузии, которое активизировало борьбу с иностранцами, незаконно находящимися на территории страны.С 1 июня 2025 года по май 2026 года из страны были выдворены 2 154 иностранца. Всего сотрудники МВД Грузии проверили около 9 тысяч иностранных граждан на предмет законности их пребывания в стране.Кроме того, в указанный период было ужесточено законодательство о предоставлении убежища в Грузии, а также построены новые административные здания для миграционного департамента.Продолжаются ремонт и обновление центров временного размещения просителей убежища, а также усиление мер безопасности в этих учреждениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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