https://sputnik-georgia.ru/20260603/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-3-iyunya-2026-298966634.html

Какой сегодня церковный праздник: 3 июня 2026

Какой сегодня церковный праздник: 3 июня 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 3 июня отмечают день памяти cвятых Константина, Елены и других 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T01:01+0400

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справки

религия

календарь религиозных праздников

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По церковному календарю 3 июня также чествуют Владимирскую икону Божией Матери. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему Владимирскую икону Божией Матери упоминают в церковном календаре 3 июня.Святые Константин и ЕленаПо церковному календарю 3 июня поминают царя Константина и его мать, царицу Елену, живших в Римской империи на рубеже III и IV веков.Царица Елена, исповедовавшая христианство, воспитала сына в Христовой вере, поэтому Константин не преследовал христиан, в отличие от других правителей того времени.Перед одной из решающих битв Константин горячо молил Господа даровать знамение, способное воодушевить его войско. Внезапно появился на небе крест с надписью: "Этим побеждай".Император сразу же приказал на щитах своих воинов изобразить кресты и разгромил противника, несмотря на численный перевес врага. Вскоре он стал единолично править всей объединенной Римской империей.Константин, чтобы избежать пагубного влияния язычества, перенес столицу из Рима, пережившего моральный упадок, в новый город, названный Константинополем. Император, помня наставления своей матери, во время своего царствования всячески помогал христианам, терпевшим гонения сотни лет.Объявив христианство в империи господствующей религией, он много потрудился для распространения среди своих подданных веры Христовой. В этом деле ему помогала его мать – царица Елена.Когда Константин пожелал найти Крест Господень, она отправилась в Иерусалим и приложила много усилий, чтобы найти его. Церковь это событие отмечает двунадесятым праздником – Воздвижение Креста Господня. Часть Креста, гвозди и шипы от тернового венца Елена привезла сыну в Рим.Затем святые над местом страданий, погребения и воскресения Спасителя построили храм в честь Воскресения Христова. Храм, содержащий в себе Голгофу и Гроб Господень, является главным святым местом в Иерусалиме по сей день.За заслуги и усердие в распространении христианской веры церковь, приравняв Константина Великого и царицу Елену к апостолам, назвала их равноапостольными.Владимирская иконаПо церковному календарю 3 июня чествуют Владимирскую икону Божией Матери, покровительницу России и русского народа, которая не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах.Установили церковный праздник в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.Полчища татар, приближаясь к Москве, разрушали города и села, уничтожали мирных жителей. Великий князь Василий, собирая войско, готовился к битве с татарами, а митрополит Московский Варлаам усердно молился вместе с жителями Москвы об избавлении от гибели.Согласно церковному преданию, хану явилось видение: Божия Матерь в окружении небесного воинства устремилась навстречу его войску. После этого татары отступили. Верующие связывают спасение Москвы с заступничеством Богоматери.ИмениныПо церковному календарю 3 июня именины отмечают Елена, Андрей, Касьян, Константин, Кирилл, Михаил и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , календарь религиозных праздников