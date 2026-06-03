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https://sputnik-georgia.ru/20260603/kto-yavlyaetsya-luchshim-gruzinskim-futbolistom-v-istorii-nezavisimoy-gruzii-298971972.html
Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?
Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?
Sputnik Грузия
03.06.2026, Sputnik Грузия
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2026-06-03T12:34+0400
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грузия, новости, спорт, футбол, хвича кварацхелия, шота арвеладзе, каха каладзе, леван кобиашвили, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
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Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?

12:34 03.06.2026
© Courtesy of Giorgi KochorashviliФутболист Георгий Кочорашвили
Футболист Георгий Кочорашвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.06.2026
© Courtesy of Giorgi Kochorashvili
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