https://sputnik-georgia.ru/20260603/kto-yavlyaetsya-luchshim-gruzinskim-futbolistom-v-istorii-nezavisimoy-gruzii-298971972.html
Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?
Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?
Sputnik Грузия
03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T12:34+0400
2026-06-03T12:34+0400
2026-06-03T12:34+0400
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2026
Новости
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Sputnik Грузия
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Кто является лучшим грузинским футболистом в истории независимой Грузии?
© Courtesy of Giorgi KochorashviliФутболист Георгий Кочорашвили
© Courtesy of Giorgi Kochorashvili
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