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Курс лари на среду – 2,666 GEL/$

Курс лари на среду – 2,666 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T09:48+0400

2026-06-03T09:48+0400

2026-06-03T09:48+0400

грузия

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня в размере 2,666 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0013 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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