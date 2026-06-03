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Матч против Румынии стал прощальным для капитана сборной Грузии по футболу Гурама Кашия

Матч против Румынии стал прощальным для капитана сборной Грузии по футболу Гурама Кашия

Sputnik Грузия

Кашия защищал честь национальной сборной с 2009 года 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T11:58+0400

2026-06-03T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Капитан сборной Грузии по футболу, 38-летний Гурам Кашия, попрощался с болельщиками в товарищеском матче против Румынии, который стал для него последним в составе национальной команды.Встреча на стадионе имени легендарного нападающего тбилисского "Динамо" Михаила Месхи завершилась вничью – 1:1. В составе сборной Грузии отличился Георгий Квилитая, забивший на 46-й минуте.Кашия провел 129 матчей в футболке национальной команды и стал рекордсменом сборной Грузии по этому показателю. На его счету три гола и одна результативная передача. Примечательно, что опытный центральный защитник 16 раз выходил на поле на позиции полузащитника, в основном в период работы с тренером Темуром Кецбая.Кашия защищал честь национальной сборной с 2009 года. Капитаном команды он был избран в 2021 году, после того как Джаба Канкава завершил международную карьеру. Под его капитанством сборная Грузии впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы.Новым капитаном сборной Грузии стал Хвича Кварацхелия.Следующий товарищеский матч сборная Грузии проведет 5 июня против Бахрейна. Встреча состоится на стадионе имени Михаила Месхи и начнется в 20:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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