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Мэрия Тбилиси рассматривает альтернативный маршрут из Мцхета в Диди Дигоми

Мэрия Тбилиси рассматривает альтернативный маршрут из Мцхета в Диди Дигоми

Sputnik Грузия

Сейчас основной и самый быстрый маршрут из Мцхета в Диди Дигоми проходит через скоростную трассу в направлении Тбилиси 03.06.2026, Sputnik Грузия

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2026-06-03T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В Грузии проводится исследование с целью создания альтернативного въезда из исторической столицы Мцхета в спальный район Тбилиси Диди Дигоми, заявил тбилисский мэр Каха Каладзе.Диди Дигоми – один из самых близких к Мцхета районов Тбилиси. Расстояние между городами на автомобиле составляет примерно 15 километров. Основной и самый быстрый маршрут из Мцхета в Диди Дигоми проходит через скоростную трассу в направлении Тбилиси. Альтернативные автомобильные пути нужны для объезда пробок на этой трассе, особенно в часы пик. "Мы провели многочисленные встречи с министерством инфраструктуры, и ведется исследовательская работа по новой дорожной инфраструктуре. В ближайшее время мы получим результаты исследований о том, какой проект можно будет реализовать, создав альтернативный въезд из Мцхета в Диди Дигоми", – отметил мэр Тбилиси. Также, по его словам, очень важным проектом является строительство автомагистрали через Авчала-Загес в направлении поселка Лило без въезда в Тбилиси. "В целом наша транспортная политика направлена ​​на то, чтобы сделать общественный транспорт доступным для всех. Именно поэтому мы закупили 18-метровые автобусы, и мы закупаем еще 200 автобусов", – сказал он. Как отметил Каладзе, цель мэрии – обеспечить общественным транспортом все районы и улицы Тбилиси. По его словам, власти стремятся к тому, чтобы как можно больше жителей пользовались общественным транспортом, а передвижение по городу было комфортным благодаря современной инфраструктуре и выделенным автобусным полосам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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