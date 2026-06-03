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Молодежный олимпийский фестиваль впервые проводится в Грузии

Молодежный олимпийский фестиваль впервые проводится в Грузии

Sputnik Грузия

Фестиваль проводится по инициативе Национального олимпийского комитета Грузии при поддержке правительства страны 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T15:00+0400

2026-06-03T15:00+0400

2026-06-03T15:00+0400

общество

грузия

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аджария

зураб патарадзе

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Первый Молодежный олимпийский фестиваль Грузии, в котором принимают участие более 1,2 тысячи спортсменов из большинства регионов страны, торжественно открылся в Батуми (Аджария). Юные спортсмены будут соревноваться в 17 видах спорта. На церемонии открытия выступили председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, президент Национального олимпийского комитета Грузии (НОК) Лери Хабелов и министр спорта Шалва Гоголадзе. Спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет будут соревноваться в 3x3 баскетболе, бадминтоне, вольной, греко-римской, грузинской и пляжной борьбе, дзюдо, боксе, настольном теннисе, легкой атлетике, художественной гимнастике, тхэквондо, мини-футболе, волейболе, теннисе, плавании и гандболе. В рамках фестиваля будет разыграно 637 медалей. Фестиваль проводится по инициативе Национального олимпийского комитета Грузии при поддержке правительства страны. Это первое в истории Грузии мультиспортивное мероприятие такого масштаба, которое позволит молодым спортсменам получить соревновательный опыт и проявить свои способности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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