https://sputnik-georgia.ru/20260603/nezakonnaya-vyrubka-lesa--narusheniya-vyyavili-v-vysokogornom-regione-racha-298967443.html
Незаконная вырубка леса – нарушения выявили в высокогорном регионе Рача
Незаконная вырубка леса – нарушения выявили в высокогорном регионе Рача
Sputnik Грузия
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T22:23+0400
2026-06-03T22:23+0400
2026-06-03T22:23+0400
грузия
новости
общество
бесик амиранашвили
национальное лесное агентство
департамент природоохранного надзора
вырубка лесов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23822/81/238228188_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_96e0e877a27bdeedff1f2a6a3868325c.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выявлен факт незаконной вырубки леса и транспортировки большого объема древесины в регионе Рача-Лечхуми, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. По информации ведомства, правонарушитель сложил до 42 кубометров незаконно заготовленной хвойной древесины в селе Хеледи на территории государственного леса, а затем попытался перевезти ее на личном внедорожнике. Поскольку дело содержит элементы уголовного преступления, материалы были направлены в соответствующее следственное ведомство. Незаконно заготовленная и хранящаяся древесина, а также спецтехника и транспортное средство будут перевезены в "Деловой двор" в селе Лесеми Лентехского муниципалитета. Кроме того, экипажи Департамента природоохранного надзора незамедлительно реагируют на каждое сообщение, полученное по горячей линии министерства – 153. Борьба с вырубкой леса В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия. Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень. Лесной фонд Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами, что составляет примерно 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров. Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23822/81/238228188_0:514:3923:3456_1920x0_80_0_0_da69bf9767af894c3a71d6b0cd930002.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, бесик амиранашвили, национальное лесное агентство, департамент природоохранного надзора, вырубка лесов
грузия, новости, общество, бесик амиранашвили, национальное лесное агентство, департамент природоохранного надзора, вырубка лесов
Незаконная вырубка леса – нарушения выявили в высокогорном регионе Рача
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выявлен факт незаконной вырубки леса и транспортировки большого объема древесины в регионе Рача-Лечхуми, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
По информации ведомства, правонарушитель сложил до 42 кубометров незаконно заготовленной хвойной древесины в селе Хеледи на территории государственного леса, а затем попытался перевезти ее на личном внедорожнике.
Поскольку дело содержит элементы уголовного преступления, материалы были направлены в соответствующее следственное ведомство.
Незаконно заготовленная и хранящаяся древесина, а также спецтехника и транспортное средство будут перевезены в "Деловой двор" в селе Лесеми Лентехского муниципалитета.
По словам главы Национального лесного агентства Бесика Амиранашвили, в целях усиления мониторинга и контроля за лесами соответствующие структурные подразделения министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства проводят патрулирование по всей стране. Мониторинг осуществляется с использованием современных технологий. Любые выявленные нарушения подлежат мерам, установленным законом.
Кроме того, экипажи Департамента природоохранного надзора незамедлительно реагируют на каждое сообщение, полученное по горячей линии министерства – 153.
В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия.
Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень.
Лесной фонд Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами, что составляет примерно 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров.
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.