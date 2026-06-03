https://sputnik-georgia.ru/20260603/nezakonnaya-vyrubka-lesa--narusheniya-vyyavili-v-vysokogornom-regione-racha-298967443.html

Незаконная вырубка леса – нарушения выявили в высокогорном регионе Рача

Незаконная вырубка леса – нарушения выявили в высокогорном регионе Рача

Sputnik Грузия

"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T22:23+0400

2026-06-03T22:23+0400

2026-06-03T22:23+0400

грузия

новости

общество

бесик амиранашвили

национальное лесное агентство

департамент природоохранного надзора

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Выявлен факт незаконной вырубки леса и транспортировки большого объема древесины в регионе Рача-Лечхуми, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. По информации ведомства, правонарушитель сложил до 42 кубометров незаконно заготовленной хвойной древесины в селе Хеледи на территории государственного леса, а затем попытался перевезти ее на личном внедорожнике. Поскольку дело содержит элементы уголовного преступления, материалы были направлены в соответствующее следственное ведомство. Незаконно заготовленная и хранящаяся древесина, а также спецтехника и транспортное средство будут перевезены в "Деловой двор" в селе Лесеми Лентехского муниципалитета. Кроме того, экипажи Департамента природоохранного надзора незамедлительно реагируют на каждое сообщение, полученное по горячей линии министерства – 153. Борьба с вырубкой леса В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия. Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли. "Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень. Лесной фонд Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами, что составляет примерно 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров. Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, бесик амиранашвили, национальное лесное агентство, департамент природоохранного надзора, вырубка лесов