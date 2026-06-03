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ПМЭФ-2026: Захарова участвует в сессии про использование ИИ в медиа
ПМЭФ-2026: Захарова участвует в сессии про использование ИИ в медиа
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках Петербургского... 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T12:00+0400
2026-06-03T12:00+0400
2026-06-04T13:32+0400
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова
видео, мультимедиа, россия, мид рф, мария захарова
ПМЭФ-2026: Захарова участвует в сессии про использование ИИ в медиа
12:00 03.06.2026 (обновлено: 13:32 04.06.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция.