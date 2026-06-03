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Правительство Грузии повысило прогноз роста экономики
Правительство Грузии повысило прогноз роста экономики
Sputnik Грузия
Рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии, заявил замминистра 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрело свой прогноз экономики страны в сторонe роста с 5 до 6,3%, заявил первый замминистра финансов Георгий Какауридзе на объединенном заседании парламентских комитетов. По его словам, рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии. Кроме того, замминистра затронул вопрос инфляции, отметив, что в 2026 году она составит 4,9% по базовому сценарию, а в последующие годы вернется к целевому показателю в 3%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, правительство грузии
экономика, грузия, новости, правительство грузии
Правительство Грузии повысило прогноз роста экономики
Рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрело свой прогноз экономики страны в сторонe роста с 5 до 6,3%, заявил первый замминистра финансов Георгий Какауридзе на объединенном заседании парламентских комитетов.
"За четыре месяца темпы экономического роста превысили 8%, в бюджете мы запланировали реальный экономический рост в 5%, однако, поскольку этот показатель уже выше, мы пересмотрели это направление и прогнозируем на этот год, что реальный экономический рост составит 6,3%", – заявил Какауридзе.
По его словам, рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии.
"Наша экономика не оторвана от мировой экономики, и конфликты в регионе влияют на нашу экономику. При оптимистическом сценарии рост достигает 7%, а при пессимистическом, предполагающем материализацию всех рисков, – около 4,4%", – сказал он.
Кроме того, замминистра затронул вопрос инфляции, отметив, что в 2026 году она составит 4,9% по базовому сценарию, а в последующие годы вернется к целевому показателю в 3%.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.