https://sputnik-georgia.ru/20260603/pravitelstvo-gruzii-povysilo-prognoz-rosta-ekonomiki-298967657.html

Правительство Грузии повысило прогноз роста экономики

Правительство Грузии повысило прогноз роста экономики

Sputnik Грузия

Рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии, заявил замминистра 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T09:01+0400

2026-06-03T09:01+0400

2026-06-03T09:01+0400

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правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Правительство Грузии пересмотрело свой прогноз экономики страны в сторонe роста с 5 до 6,3%, заявил первый замминистра финансов Георгий Какауридзе на объединенном заседании парламентских комитетов. По его словам, рост в 6,3% является базовым сценарием, в то время как у правительства есть еще пессимистический и оптимистический сценарии. Кроме того, замминистра затронул вопрос инфляции, отметив, что в 2026 году она составит 4,9% по базовому сценарию, а в последующие годы вернется к целевому показателю в 3%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, правительство грузии