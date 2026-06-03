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Прокуратура оформит сделку с фигурантами по делу о штурме дворца президента Грузии

Прокуратура оформит сделку с фигурантами по делу о штурме дворца президента Грузии

Sputnik Грузия

Семеро задержанных получат по три года условного заключения 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T13:54+0400

2026-06-03T13:54+0400

2026-06-03T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии согласилась на оформление процессуальной сделки с семью из 12 задержанных по делу о штурме здания администрации 4 октября 2025 года, заявил прокурор по делу Лаша Цквитарая. Все они получат по три года условного заключения. Речь идет о следующих заключенных: Александр Хабеишвили, Бека Келехсашвили, Георгий Мумладзе, Мамука Лачубидзе, Гуриел Кардава, Автандил Сурманидзе и Темур Курцикидзе. "Семь из 12 обвиняемых признают вину и раскаиваются в предъявленном им обвинении. Государственное обвинение выразило готовность и согласие на оформление процессуального соглашения с ними. В ближайшее время эти лица будут освобождены из зала суда", – сообщил Цквитарая. По его словам, упомянутые лица участвовали в преступных действиях, которые были совершены на территории, прилегающей к президентскому дворцу в Тбилиси. В данный момент в суде идет рассмотрение дел других фигурантов штурма. Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд, политика, прокуратура