https://sputnik-georgia.ru/20260603/prokuratura-oformit-sdelku-s-figurantami-po-delu-o-shturme-dvortsa-prezidenta-gruzii-298973992.html
Прокуратура оформит сделку с фигурантами по делу о штурме дворца президента Грузии
Прокуратура оформит сделку с фигурантами по делу о штурме дворца президента Грузии
Sputnik Грузия
Семеро задержанных получат по три года условного заключения 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T13:54+0400
2026-06-03T13:54+0400
2026-06-03T14:30+0400
новости
грузия
тбилиси
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
тбилисский городской суд
политика
прокуратура
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eaa6adf56290509fe5716fd9fc5b5912.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии согласилась на оформление процессуальной сделки с семью из 12 задержанных по делу о штурме здания администрации 4 октября 2025 года, заявил прокурор по делу Лаша Цквитарая. Все они получат по три года условного заключения. Речь идет о следующих заключенных: Александр Хабеишвили, Бека Келехсашвили, Георгий Мумладзе, Мамука Лачубидзе, Гуриел Кардава, Автандил Сурманидзе и Темур Курцикидзе. "Семь из 12 обвиняемых признают вину и раскаиваются в предъявленном им обвинении. Государственное обвинение выразило готовность и согласие на оформление процессуального соглашения с ними. В ближайшее время эти лица будут освобождены из зала суда", – сообщил Цквитарая. По его словам, упомянутые лица участвовали в преступных действиях, которые были совершены на территории, прилегающей к президентскому дворцу в Тбилиси. В данный момент в суде идет рассмотрение дел других фигурантов штурма. Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы. Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу". Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов. Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295245289_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7636e20c9f34b0fc99f1c59a4a889e00.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд, политика, прокуратура
новости, грузия, тбилиси, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, тбилисский городской суд, политика, прокуратура
Прокуратура оформит сделку с фигурантами по делу о штурме дворца президента Грузии
13:54 03.06.2026 (обновлено: 14:30 03.06.2026)
Семеро задержанных получат по три года условного заключения
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии согласилась на оформление процессуальной сделки с семью из 12 задержанных по делу о штурме здания администрации 4 октября 2025 года, заявил прокурор по делу Лаша Цквитарая.
Все они получат по три года условного заключения. Речь идет о следующих заключенных: Александр Хабеишвили, Бека Келехсашвили, Георгий Мумладзе, Мамука Лачубидзе, Гуриел Кардава, Автандил Сурманидзе и Темур Курцикидзе.
"Семь из 12 обвиняемых признают вину и раскаиваются в предъявленном им обвинении. Государственное обвинение выразило готовность и согласие на оформление процессуального соглашения с ними. В ближайшее время эти лица будут освобождены из зала суда", – сообщил Цквитарая.
По его словам, упомянутые лица участвовали в преступных действиях, которые были совершены на территории, прилегающей к президентскому дворцу в Тбилиси. В данный момент в суде идет рассмотрение дел других фигурантов штурма.
Тбилисский городской суд 7 мая приговорил организаторов штурма администрации президента Грузии 4 октября 2025 к длительным срокам заключения. В частности, оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе получили по семь лет лишения свободы.
Попытка захвата президентской резиденции в Тбилиси
Участники акции протеста вечером 4 октября 2025 года, во время голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, объявив таким образом о "передаче власти народу".
Против них правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15 из которых потребовалась госпитализация. Полиция задержала 64 участников акции, в том числе пятерых организаторов.
Задержанным были предъявлены обвинения по статьям "Повреждение или уничтожение имущества", "Захват или блокирование стратегических объектов", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии".