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Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео
Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан в Москве. Прямая трансляция. 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T11:00+0400
2026-06-03T11:00+0400
2026-06-04T13:59+0400
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео
11:00 03.06.2026 (обновлено: 13:59 04.06.2026)
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан в Москве. Прямая трансляция.