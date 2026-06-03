Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Захарова проводит брифинг для журналистов на полях ПМЭФ-2026
https://sputnik-georgia.ru/20260603/putin-provodit-peregovory-s-prezidentom-tanzanii-v-moskve---video-298995911.html
Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео
Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан в Москве. Прямая трансляция. 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T11:00+0400
2026-06-04T13:59+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/04/298995555_48:0:2944:1629_1920x0_80_0_0_bdfe0155aca5811ce86396f69bf3039a.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/04/298995555_410:0:2582:1629_1920x0_80_0_0_68fb4a8b7d463687483114b79df0fa53.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия, владимир путин
видео, мультимедиа, россия, владимир путин

Путин проводит переговоры с президентом Танзании в Москве - видео

11:00 03.06.2026 (обновлено: 13:59 04.06.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан в Москве. Прямая трансляция.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0