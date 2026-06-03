"Русские в Грузии": в Тбилиси в свет вышли книги о Тарковском, Тихонове и Ермакове
15:46 03.06.2026 (обновлено: 16:01 03.06.2026)
© Courtesy of Russkiy Klub"Русские в Грузии", "Аристократ духа. Арсений Тарковский" (автор Елена Головин)
© Courtesy of Russkiy Klub
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Торжественная презентация книг, изданных при поддержке Фонда "Русский мир", состоится в сентябре
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Новые издания, посвященные выдающимся личностям русского искусства, неразрывно связанным с грузинской культурой, вышли в свет в Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб" в рамках книжной серии "Русские в Грузии".
Это книги: "Аристократ духа. Арсений Тарковский" (автор Елена Головин), "Я прошел над Алазанью… Николай Тихонов" (автор Нинель Мелкадзе) и "Фотограф-художник. Дмитрий Ермаков" (автор Тамаз Герсамия).
Известный русский поэт и переводчик Арсений Тарковский, сын поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Тарковского и отец режиссера театра и кино Андрея Тарковского, впервые приехал в Грузию в 1945 году, говорится в книге о его связях с Грузией.
Арсений Тарковский
© photo : Международный Мемориал
"Симон Чиковани, тогда первый секретарь Союза писателей Грузинской ССР, вызвал меня в Тбилиси, – вспоминал он. – Первые две недели в этом чудесном и гостеприимном городе мне довелось принимать участие во встречах с поэтами и деятелями искусств. Это было далеко еще не сытное время.
Вместе со всей нашей многоязычной родиной недоедала и Грузия: немного вина, немного лобио – но сколько добрых слов, сколько радушия! Грузинское гостеприимство, как известно, не имеет границ... Я переводил на русский язык стихи Симона Чиковани, Георгия Леонидзе, Григола Абашидзе, Иосифа Нонешвили, Реваза Маргиани – прекрасных поэтов, сердечных людей – и перезнакомился чуть ли не с четвертью населения Тбилиси".
А потом в течение многих лет Грузия для Тарковского означала не только плодотворный переводческий труд, но и большую дружбу. А еще пылкую любовь к двум прекрасным грузинкам. Обо всем этом – в книге "Аристократ духа".
Через Грузию неизбежно проходят в сердечном плане русские поэты, писал русский писатель, поэт и публицист, общественный деятель Николай Тихонов, и его творческая судьба стала подтверждением этих слов.
© photo: Sputnik / Boris Kudoyarov / Перейти в фотобанкСоветский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.
Советский писатель Николай Семенович Тихонов во время работы в Политуправлении Ленинградского фронта. 1943 год.
© photo: Sputnik / Boris Kudoyarov/
"Начиная с 1924 года, автор "Стихов о Кахетии" и "Грузинской весны" приезжал в Грузию почти каждый год, – пишет автор книги о нем. – "Тбилиси был городом поэтов, и стихи звучали в горячем воздухе поэтических ночей, и, казалось, в переплетении чувств, что в Тбилиси можно разговаривать только стихами или какой-то высокой прозой… В первый мой приезд я познакомился с грузинскими поэтами и писателями, и это знакомство перешло в большую, братскую дружбу".
Тихонов привязался к Грузии крепко, навсегда: здесь он писал, переводил, любил, дружил. Об этом и многом другом рассказывает книга "Я прошел над Алазанью…"
Дмитрий Ермаков. Грузинские типажи
Дмитрий Ермаков – прославленный тбилисский фотограф-профессионал и фотоколлекционер рубежа XIX – XX веков. Он был почетным членом Кавказского отделения Императорского Московского археологического общества, членом Общества поощрения изящных искусств в Тифлисе, членом-сотрудником Русского археологического общества, имел звания придворного фотографа шаха Персии и почетного гражданина Тифлиса.
Биографические сведения о нем чрезвычайно скудны. В книге "Фотограф-художник", на основании скрупулезной работы с архивными материалами, многие загадки жизни и профессиональной деятельности Ермакова находят свою разгадку.
Отмечается, что торжественная презентация книг состоится в сентябре. Проект осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".