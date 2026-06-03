https://sputnik-georgia.ru/20260603/russkie-v-gruzii-v-tbilisi-v-svet-vyshli-knigi-o-tarkovskom-tikhonove-i-ermakove-298976336.html

"Русские в Грузии": в Тбилиси в свет вышли книги о Тарковском, Тихонове и Ермакове

"Русские в Грузии": в Тбилиси в свет вышли книги о Тарковском, Тихонове и Ермакове

Sputnik Грузия

Торжественная презентация книг, изданных при поддержке Фонда "Русский мир", состоится в сентябре 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Новые издания, посвященные выдающимся личностям русского искусства, неразрывно связанным с грузинской культурой, вышли в свет в Международном культурно-просветительском союзе "Русский клуб" в рамках книжной серии "Русские в Грузии".Это книги: "Аристократ духа. Арсений Тарковский" (автор Елена Головин), "Я прошел над Алазанью… Николай Тихонов" (автор Нинель Мелкадзе) и "Фотограф-художник. Дмитрий Ермаков" (автор Тамаз Герсамия). Известный русский поэт и переводчик Арсений Тарковский, сын поэта, писателя, журналиста и общественного деятеля Александра Тарковского и отец режиссера театра и кино Андрея Тарковского, впервые приехал в Грузию в 1945 году, говорится в книге о его связях с Грузией. "Симон Чиковани, тогда первый секретарь Союза писателей Грузинской ССР, вызвал меня в Тбилиси, – вспоминал он. – Первые две недели в этом чудесном и гостеприимном городе мне довелось принимать участие во встречах с поэтами и деятелями искусств. Это было далеко еще не сытное время. А потом в течение многих лет Грузия для Тарковского означала не только плодотворный переводческий труд, но и большую дружбу. А еще пылкую любовь к двум прекрасным грузинкам. Обо всем этом – в книге "Аристократ духа". Через Грузию неизбежно проходят в сердечном плане русские поэты, писал русский писатель, поэт и публицист, общественный деятель Николай Тихонов, и его творческая судьба стала подтверждением этих слов. "Начиная с 1924 года, автор "Стихов о Кахетии" и "Грузинской весны" приезжал в Грузию почти каждый год, – пишет автор книги о нем. – "Тбилиси был городом поэтов, и стихи звучали в горячем воздухе поэтических ночей, и, казалось, в переплетении чувств, что в Тбилиси можно разговаривать только стихами или какой-то высокой прозой… В первый мой приезд я познакомился с грузинскими поэтами и писателями, и это знакомство перешло в большую, братскую дружбу". Тихонов привязался к Грузии крепко, навсегда: здесь он писал, переводил, любил, дружил. Об этом и многом другом рассказывает книга "Я прошел над Алазанью…" Дмитрий Ермаков – прославленный тбилисский фотограф-профессионал и фотоколлекционер рубежа XIX – XX веков. Он был почетным членом Кавказского отделения Императорского Московского археологического общества, членом Общества поощрения изящных искусств в Тифлисе, членом-сотрудником Русского археологического общества, имел звания придворного фотографа шаха Персии и почетного гражданина Тифлиса. Биографические сведения о нем чрезвычайно скудны. В книге "Фотограф-художник", на основании скрупулезной работы с архивными материалами, многие загадки жизни и профессиональной деятельности Ермакова находят свою разгадку. Отмечается, что торжественная презентация книг состоится в сентябре. Проект осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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