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"Стыдно": Захарова о реакции мирового сообщества на терроризм Киева

"Стыдно": Захарова о реакции мирового сообщества на терроризм Киева

Sputnik Грузия

Все здравомыслящие люди должны выступить против терроризма киевского режима, подчеркнула официальный представитель МИД РФ 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T17:28+0400

2026-06-03T17:28+0400

2026-06-03T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Мировое сообщество должно испытывать стыд за отсутствие осуждения террористических действий, совершаемых киевским режимом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Киевский режим постоянно совершает теракты, и мировому сообществу должно быть стыдно за то, что оно не осуждает киевский режим за международный терроризм", – сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума.Она добавила, что все нормальные люди должны осудить террористические атаки Киева.Атака ВСУ на колледж в Старобельске В ночь на 22 мая ВСУ совершили террористическую атаку беспилотниками на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. На момент атаки в общежитии находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате этой атаки погиб 21 человек, еще 42 – получили ранения разной степени тяжести. Для освещения трагедии 24 мая в Старобельск приехали журналисты из 19 стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Позже часть западных журналистов, посетивших место трагедии в Старобельске, получили указания от своих редакций не освещать эту тему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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