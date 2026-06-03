https://sputnik-georgia.ru/20260603/sud-v-belgii-arestoval-aktivy-google-po-isku-rossiyskoy-dochki-298969496.html

Суд в Бельгии арестовал активы Google по иску российской "дочки"

Суд в Бельгии арестовал активы Google по иску российской "дочки"

Sputnik Грузия

Российская "дочка" Google также добивается признания и исполнения судебных решений более чем в десяти странах 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июня — Sputnik. Суд в Бельгии арестовал активы Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО "Гугл", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с решением.Речь идет об обеспечительной мере в рамках спора о взыскании дивидендов, которые, по версии российской стороны, были выведены из ООО "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании.Как утверждается, Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами.По данным издания, российская "дочка" Google также добивается признания и исполнения судебных решений более чем в десяти странах. 1 июня суд первой инстанции Мадрида подтвердил свою юрисдикцию по соответствующему заявлению конкурсного управляющего.Следующим этапом станет рассмотрение требований ООО "Гугл" по существу в бельгийском суде. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованные активы.В декабре 2025 года Парижский суд по заявлению конкурсного управляющего российской "дочки" Google также распорядился арестовать 100% акций Google France. В октябре того же года аналогичное решение принял Верховный суд ЮАР.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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