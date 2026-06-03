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Украинец задержан в Батуми по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков

Украинец задержан в Батуми по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Гражданина Украины задержали в Батуми по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту, сообщили в пресс-службе МВД.При личном обыске задержанного и обыске его временного жилья в Батуми полицейские обнаружили и изъяли особо крупную партию метадона, расфасованного для дальнейшей реализации.Кроме того, полиция изъяла материалы, необходимые для фасовки наркотиков.Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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