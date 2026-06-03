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В Грузии заявили о важном сигнале от США после визита делегации Госдепартамента

В Грузии заявили о важном сигнале от США после визита делегации Госдепартамента

Sputnik Грузия

Для перезагрузки отношений между двумя странами важно признание взаимных интересов и достижение соглашений на их основе, заявил председатель парламента Грузии 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T17:08+0400

2026-06-03T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Заявление делегации Госдепартамента США по итогам визита в Грузию подтверждает наличие общих ценностей и общих интересов между Тбилиси и Вашингтоном, утверждает председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Делегация Госдепа 1 июня распространила заявление, в котором говорится, что США ожидают работы с правительством Грузии над таким партнерством, которое "в полной мере раскроет потенциал двусторонних отношений". Делегация также передала правительству Грузии готовность администрации Трампа к конструктивным, ориентированным на будущее отношениям, а также "ее заинтересованность в начале нового этапа двусторонних отношений между суверенными партнерами, основанных на взаимном уважении, общих интересах и открытом диалоге". "Делегация в своем заявлении подчеркнула два момента – подтверждение общих ценностей, о которых мы говорили на протяжении долгого времени, и этот визит как раз подтвердил, что мы разделяем общие ценности, а также общие интересы, будь то экономические или иные", – сказал Папуашвили. По его словам, для перезагрузки отношений между двумя странами также важно признание взаимных интересов и достижение соглашений на их основе. "Именно об этом мы говорили, когда заявляли о готовности к перезагрузке отношений, основанных на национальных интересах обеих стран. И это заявление делегации как раз подтверждает, что наши подходы и наше представление об отношениях в этом направлении реализуются", – отметил Папуашвили. Делегация Госдепартамента США в ходе визита с 25 по 28 мая провела встречи с представителями правительства Грузии и оппозиционных партий. По данным пресс-службы правительства, на встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе было подтверждено "стремление к перезапуску двусторонних отношений на основе взаимного уважения и с чистого листа". Грузия и США На сегодняшний день отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байден было приостановлено действие стратегического партнерства, существовавшего с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Кроме того, Вашингтон ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Причиной ухудшения отношений стало принятие в Грузии ряда законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После возвращения Дональда Трампа к власти правительство в Тбилиси неоднократно заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равноправных условиях. Среди предложений грузинской стороны – введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Однако четкого ответа на эту инициативу от "Грузинской мечты" пока не последовало. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контакты на высшем уровне пока отсутствуют, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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