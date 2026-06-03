https://sputnik-georgia.ru/20260603/velosiped-v-gruzii-kak-populyarnyy-vid-transporta---video-298978600.html

Велосипед в Грузии как популярный вид транспорта – видео

Велосипед в Грузии как популярный вид транспорта – видео

Sputnik Грузия

Велосипеды в Грузии уверенно набирают популярность как экологичный транспорт в городской среде и как часть активного горного туризма. 03.06.2026, Sputnik Грузия

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Всё больше местных жителей используют байки для ежедневных поездок на работу, по делам и за покупками, несмотря на сложный рельеф Тбилиси. В столице Грузии активно развивается велоинфраструктура, появляется все больше велодорожек и зон, по которым удобно передвигаться на велосипеде. Популярные маршруты для велотуризма пролегают близ Тбилиси и других регионах.

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