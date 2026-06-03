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Велосипед в Грузии как популярный вид транспорта – видео
Велосипед в Грузии как популярный вид транспорта – видео
Sputnik Грузия
Велосипеды в Грузии уверенно набирают популярность как экологичный транспорт в городской среде и как часть активного горного туризма. 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T16:31+0400
2026-06-03T16:31+0400
2026-06-03T17:34+0400
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Всё больше местных жителей используют байки для ежедневных поездок на работу, по делам и за покупками, несмотря на сложный рельеф Тбилиси. В столице Грузии активно развивается велоинфраструктура, появляется все больше велодорожек и зон, по которым удобно передвигаться на велосипеде. Популярные маршруты для велотуризма пролегают близ Тбилиси и других регионах.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , транспорт в грузии, велосипед, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , транспорт в грузии, велосипед, видео
Велосипед в Грузии как популярный вид транспорта – видео
16:31 03.06.2026 (обновлено: 17:34 03.06.2026)
Велосипеды в Грузии уверенно набирают популярность как экологичный транспорт в городской среде и как часть активного горного туризма.
Всё больше местных жителей используют байки для ежедневных поездок на работу, по делам и за покупками, несмотря на сложный рельеф Тбилиси. В столице Грузии активно развивается велоинфраструктура, появляется все больше велодорожек и зон, по которым удобно передвигаться на велосипеде. Популярные маршруты для велотуризма пролегают близ Тбилиси и других регионах.