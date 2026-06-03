https://sputnik-georgia.ru/20260603/vopros-preparatov-dlya-detey-s-distrofiey-dyushenna-obsudili-na-vstreche-s-premerom-gruzii-298982831.html

Вопрос препаратов для детей с дистрофией Дюшенна обсудили на встрече с премьером Грузии

Вопрос препаратов для детей с дистрофией Дюшенна обсудили на встрече с премьером Грузии

Sputnik Грузия

Стороны договорились создать рабочий формат взаимодействия, а следующая встреча, предположительно, состоится уже 5 июня 03.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-03T17:11+0400

2026-06-03T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна позитивно оценили встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и договорились продолжить переговоры в рабочем формате уже в ближайшие дни. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, но только после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. По его словам, стороны договорились создать рабочий формат взаимодействия, а следующая встреча, предположительно, состоится уже 5 июня. Между тем мать ребенка с мышечной дистрофией Дюшенна Тако Гогаладзе сообщила, что сегодняшняя встреча в основном была посвящена обмену информацией. По ее словам, премьер лично выслушал родителей и ознакомился с представленными ими данными о лекарственных препаратах. При этом родители подчеркнули, что акции с требованием обеспечить детей необходимыми лекарствами пока продолжаются. По словам Гогаладзе, решение о дальнейшем формате протестов будет принято после следующей встречи с премьер-министром и зависит от того, какие конкретные шаги предложат власти. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе заявил, что решение по вопросу обеспечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна дорогостоящими препаратами требует дополнительного анализа. Он отметил, что по двум из рассматриваемых препаратов вопросов меньше, тогда как по остальным требуется более детальный анализ. По словам министра, власти должны тщательно оценить все обстоятельства перед тем, как принять окончательное решение. Сарджвеладзе подчеркнул, что правительство настроено найти решение как можно быстрее. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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