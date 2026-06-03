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Захарова участвует в сессии Петербургского международного экономического форума
Захарова участвует в сессии Петербургского международного экономического форума
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии "Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности" в... 03.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-03T10:00+0400
2026-06-03T10:00+0400
2026-06-04T13:35+0400
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видео, россия, мультимедиа, мария захарова, мид рф
видео, россия, мультимедиа, мария захарова, мид рф
Захарова участвует в сессии Петербургского международного экономического форума
10:00 03.06.2026 (обновлено: 13:35 04.06.2026)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова участвует в сессии "Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямая трансляция.