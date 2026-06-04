https://sputnik-georgia.ru/20260604/preparaty-dlya-detey-s-distrofiey-dyushenna--v-gruzii-sozdadut-spetsialnuyu-rabochuyu-gruppu-299003272.html

Препараты для детей с дистрофией Дюшенна – в Грузии создадут специальную рабочую группу

Препараты для детей с дистрофией Дюшенна – в Грузии создадут специальную рабочую группу

Sputnik Грузия

Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших во встрече, за их конструктивный подход 04.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-04T21:05+0400

2026-06-04T21:05+0400

2026-06-04T21:05+0400

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министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Чрезвычайная рабочая группа будет создана для решения в том числе вопроса доступности медикаментов для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, но только после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. По его словам, сегодня состоялась вторая встреча с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна, на которой стороны договорились о создании рабочей группы с участием представителей Минздрава и родителей. "Окончательное решение о закупке конкретных медикаментов будет принято с учетом различных факторов, включая условия, предложенные фармацевтическими компаниями", – отметил он. Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших на встрече, за их конструктивный подход, а также министра здравоохранения Грузии и соответствующих сотрудников министерства за внимательное рассмотрение вопроса. "Мы выражаем надежду, что сегодняшнее решение создаст наилучшую основу для защиты и реализации интересов детей", – сказал Кобахидзе. Как отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, конструктивный подход родителей был важен для принятия решений и является важным форматом сотрудничества. Сарджвеладзе поблагодарил премьера за его личное подключение к вопросу По его словам, родители и пациенты будут в первую очередь информированы обо всех новостях и событиях, а также общественность будет иметь полную информацию о происходящем. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии