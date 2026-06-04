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Препараты для детей с дистрофией Дюшенна – в Грузии создадут специальную рабочую группу
Препараты для детей с дистрофией Дюшенна – в Грузии создадут специальную рабочую группу
Sputnik Грузия
Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших во встрече, за их конструктивный подход 04.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-04T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Чрезвычайная рабочая группа будет создана для решения в том числе вопроса доступности медикаментов для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, но только после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается. По его словам, сегодня состоялась вторая встреча с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна, на которой стороны договорились о создании рабочей группы с участием представителей Минздрава и родителей. "Окончательное решение о закупке конкретных медикаментов будет принято с учетом различных факторов, включая условия, предложенные фармацевтическими компаниями", – отметил он. Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших на встрече, за их конструктивный подход, а также министра здравоохранения Грузии и соответствующих сотрудников министерства за внимательное рассмотрение вопроса. "Мы выражаем надежду, что сегодняшнее решение создаст наилучшую основу для защиты и реализации интересов детей", – сказал Кобахидзе. Как отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, конструктивный подход родителей был важен для принятия решений и является важным форматом сотрудничества. Сарджвеладзе поблагодарил премьера за его личное подключение к вопросу По его словам, родители и пациенты будут в первую очередь информированы обо всех новостях и событиях, а также общественность будет иметь полную информацию о происходящем. Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких. На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260519/patriarkh-shio-iii-vstretitsya-s-roditelyami-detey-s-myshechnoy-distrofiey-dyushenna-298710065.html
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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии
Препараты для детей с дистрофией Дюшенна – в Грузии создадут специальную рабочую группу
Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших во встрече, за их конструктивный подход
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Чрезвычайная рабочая группа будет создана для решения в том числе вопроса доступности медикаментов для детей с мышечной дистрофией Дюшенна, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
В Тбилиси у здания правительственной канцелярии родители больных мышечной дистрофией Дюшенна ежедневно проводят акции протеста с требованием ввезти в Грузию медикаменты, которые способны замедлить развитие болезни. Минздрав готов закупить лекарство, но только после одобрения международных организаций, поэтому процесс затягивается.
"Будет создана чрезвычайная рабочая группа, начнется рабочий процесс, и родители будут постоянно получать информацию о ходе процесса. Мы согласовали конкретные медикаменты, которые мы сейчас не называем по определенным причинам, хотя весь круг родителей будет располагать соответствующей информацией по этому вопросу", – заявил Кобахидзе.
По его словам, сегодня состоялась вторая встреча с родителями детей с мышечной дистрофией Дюшенна, на которой стороны договорились о создании рабочей группы с участием представителей Минздрава и родителей.
"Окончательное решение о закупке конкретных медикаментов будет принято с учетом различных факторов, включая условия, предложенные фармацевтическими компаниями", – отметил он.
Премьер поблагодарил родителей, в том числе участвовавших на встрече, за их конструктивный подход, а также министра здравоохранения Грузии и соответствующих сотрудников министерства за внимательное рассмотрение вопроса.
"Мы выражаем надежду, что сегодняшнее решение создаст наилучшую основу для защиты и реализации интересов детей", – сказал Кобахидзе.
Как отметил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе, конструктивный подход родителей был важен для принятия решений и является важным форматом сотрудничества.
Сарджвеладзе поблагодарил премьера за его личное подключение к вопросу
"Работа будет продолжена в формате рабочей группы, это критически важно и необходимо, чтобы не только в направлении медикаментов, но и во всех других направлениях была возможность максимально удовлетворить и защитить интересы детей и пациентов", – сказал Сарджвеладзе на брифинге.
По его словам, родители и пациенты будут в первую очередь информированы обо всех новостях и событиях, а также общественность будет иметь полную информацию о происходящем.
Мышечная дистрофия Дюшенна – это тяжелое генетическое заболевание, вызванное поломкой в гене, который отвечает за выработку белка дистрофина. Болезнь проявляется почти исключительно у мальчиков в раннем детстве: сначала возникают трудности с бегом и подъемом по лестнице, а со временем слабость прогрессирует, затрагивая способность ходить, а также работу сердца и легких.
На сегодняшний день полностью вылечить заболевание невозможно, однако современная медицина позволяет замедлить его развитие. В Грузии, по данным СМИ, живут около 100 детей с мышечной дистрофией Дюшенна.