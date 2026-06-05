https://sputnik-georgia.ru/20260605/borba-s-nelegalami-v-gruzii-proverki-prinesli-rezultat-299020958.html

Борьба с нелегалами в Грузии: проверки принесли результат

Борьба с нелегалами в Грузии: проверки принесли результат

Sputnik Грузия

Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца 05.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-05T19:54+0400

2026-06-05T19:54+0400

2026-06-05T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за сутки в результате проверок задержали 43 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Среди задержанных – граждане Узбекистана, Бангладеш, Туркменистана, Уганды, Кении, Нигерии, Китая, России, Таиланда, Турции и Йемена. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. Задержанные помещены в заключение до решения о депортации. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – "лидируют" граждане Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, мигранты, миграционная политика, миграция