https://sputnik-georgia.ru/20260607/gruziya-i-kitay-podpishut-novoe-soglashenie-v-sfere-obrazovaniya-v-etom-godu-299037794.html
Грузия и Китай подпишут новое соглашение в сфере образования в этом году
Грузия и Китай подпишут новое соглашение в сфере образования в этом году
Sputnik Грузия
В ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств... 07.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-07T18:56+0400
2026-06-07T18:56+0400
2026-06-07T18:56+0400
новости
грузия
общество
китай
гиви миканадзе
образование в грузии
министерство образования и науки грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/07/299037600_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_a4f37b33f9ce1bc8e270760293918275.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Главы министерств образования Грузии и Китая договорились о подписании в этом году нового соглашения между ведомствами, которое определит основные направления сотрудничества в сфере образования, науки и молодежи, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение было принято по итогам встречи министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с заместителем министра образования Китая Чжэнь Юцунем. Грузинская делегация прибыла в Китай 4 июня. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и планы дальнейшего укрепления сотрудничества. На встрече еще раз подчеркнули тесные и дружественные отношения между Грузией и Китаем. На встрече было отмечено, что в ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств обеих стран. Стороны обсудили вопросы укрепления связей между университетами и учреждениями профессионального образования, проведения совместных международных молодежных лагерей, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс на всех уровнях образования, развития цифровых технологий и другие актуальные вопросы. В заключение стороны выразили готовность к расширению сотрудничества и запланировали будущие встречи. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20250713/gruziya-i-kitay-namereny-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-i-turizma-294131379.html
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/07/299037600_64:0:865:601_1920x0_80_0_0_55b44de06e31bc41ac4292f5031668c3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, китай, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
новости, грузия, общество, китай, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии
Грузия и Китай подпишут новое соглашение в сфере образования в этом году
В ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств обеих стран
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Главы министерств образования Грузии и Китая договорились о подписании в этом году нового соглашения между ведомствами, которое определит основные направления сотрудничества в сфере образования, науки и молодежи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение было принято по итогам встречи министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с заместителем министра образования Китая Чжэнь Юцунем. Грузинская делегация прибыла в Китай 4 июня.
Стороны обсудили реализацию совместных проектов и планы дальнейшего укрепления сотрудничества. На встрече еще раз подчеркнули тесные и дружественные отношения между Грузией и Китаем.
На встрече было отмечено, что в ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств обеих стран.
Стороны обсудили вопросы укрепления связей между университетами и учреждениями профессионального образования, проведения совместных международных молодежных лагерей, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс на всех уровнях образования, развития цифровых технологий и другие актуальные вопросы.
В заключение стороны выразили готовность к расширению сотрудничества и запланировали будущие встречи.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.