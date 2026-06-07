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Грузия и Китай подпишут новое соглашение в сфере образования в этом году

Грузия и Китай подпишут новое соглашение в сфере образования в этом году

Sputnik Грузия

В ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств... 07.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-07T18:56+0400

2026-06-07T18:56+0400

2026-06-07T18:56+0400

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Главы министерств образования Грузии и Китая договорились о подписании в этом году нового соглашения между ведомствами, которое определит основные направления сотрудничества в сфере образования, науки и молодежи, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение было принято по итогам встречи министра образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе с заместителем министра образования Китая Чжэнь Юцунем. Грузинская делегация прибыла в Китай 4 июня. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и планы дальнейшего укрепления сотрудничества. На встрече еще раз подчеркнули тесные и дружественные отношения между Грузией и Китаем. На встрече было отмечено, что в ближайшем будущем состоится первое заседание рабочей группы по укреплению партнерства в области образования, на котором соберутся представители министерств обеих стран. Стороны обсудили вопросы укрепления связей между университетами и учреждениями профессионального образования, проведения совместных международных молодежных лагерей, внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс на всех уровнях образования, развития цифровых технологий и другие актуальные вопросы. В заключение стороны выразили готовность к расширению сотрудничества и запланировали будущие встречи. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе посетил Китай с официальным визитом в ноябре 2025 года. Спустя несколько месяцев, весной 2026 года, Китай посетила глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, общество, китай, гиви миканадзе, образование в грузии, министерство образования и науки грузии