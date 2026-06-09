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Грузия продолжает выдворять нелегалов – депортированы более 80 человек

Грузия продолжает выдворять нелегалов – депортированы более 80 человек

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T19:20+0400

2026-06-09T19:20+0400

2026-06-09T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 84 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Граждане Турции, Туркменистана, Индии, Китая, Египта, Азербайджана, Кении, России, Нигерии, Ирака, Кубы, Ливана, Пакистана, Южной Африки, Сомали и других стран были высланы из страны. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – из них "лидируют" граждане Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, индия, туркменистан, турция, миграция, миграционная политика, мигранты