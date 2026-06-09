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Как получить вид на жительство в Грузии по браку – проект
Как получить вид на жительство в Грузии по браку – проект
Sputnik Грузия
Вид на жительство по браку будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год 09.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-09T23:31+0400
2026-06-09T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению поправок в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", которые предполагают введение в стране с 1 июля нового вида на жительство для иностранцев, находящихся в браке с гражданином Грузии. Вид на жительство по браку будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год. Его можно будет продлевать ежегодно на тот же срок в течение пяти лет, после чего иностранец сможет претендовать на постоянный вид на жительство в Грузии. При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака. В частности, комиссия получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью. Также супруги для доказательства подлинности брака должны будут предоставить документы и доказательства, подтверждающие их семейную связь. Комиссия будет иметь право во время проверки посетить место жительства супругов, осмотреть их квартиру и опросить соответствующих лиц. В случае отказа супругов показывать жилье или сотрудничать с комиссией, в виде на жительство будет отказано. Рассмотрение подлинности брака и соответственно выдача вида на жительство по этой причине будет занимать до 90 календарных дней. Кроме того, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. В нем появится статья "Фиктивный брак с гражданином Грузии с целью получения вида на жительства или другого правового основания для нахождения в Грузии". Преступление будет караться выдворением иностранца с запретом на въезд на срок от двух до 10 лет, либо штрафом, либо домашним арестом на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии, миграционная политика, миграция
грузия, новости, общество, парламент грузии, миграционная политика, миграция
Как получить вид на жительство в Грузии по браку – проект
Вид на жительство по браку будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Парламент Грузии приступил к рассмотрению поправок в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", которые предполагают введение в стране с 1 июля нового вида на жительство для иностранцев, находящихся в браке с гражданином Грузии.
Вид на жительство по браку будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год. Его можно будет продлевать ежегодно на тот же срок в течение пяти лет, после чего иностранец сможет претендовать на постоянный вид на жительство в Грузии.
При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака.
В частности, комиссия получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью. Также супруги для доказательства подлинности брака должны будут предоставить документы и доказательства, подтверждающие их семейную связь. Комиссия будет иметь право во время проверки посетить место жительства супругов, осмотреть их квартиру и опросить соответствующих лиц. В случае отказа супругов показывать жилье или сотрудничать с комиссией, в виде на жительство будет отказано.
Рассмотрение подлинности брака и соответственно выдача вида на жительство по этой причине будет занимать до 90 календарных дней.
Кроме того, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии. В нем появится статья "Фиктивный брак с гражданином Грузии с целью получения вида на жительства или другого правового основания для нахождения в Грузии".
Преступление будет караться выдворением иностранца с запретом на въезд на срок от двух до 10 лет, либо штрафом, либо домашним арестом на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.