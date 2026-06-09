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Кобахидзе: ЕС косвенно угрожает Грузии отменой безвиза

Кобахидзе: ЕС косвенно угрожает Грузии отменой безвиза

Sputnik Грузия

Премьер отметил, что общество хорошо понимает текущие политические процессы, поэтому попытки давления и шантажа не дадут результата 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T16:17+0400

2026-06-09T16:17+0400

2026-06-09T16:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Грузинскому обществу косвенно угрожают возможной отменой безвизового режима через "местную агентуру", что свидетельствует о сложной ситуации как в европейской бюрократии, так и внутри страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Как ранее стало известно, 11 июня представители МИД Грузии и Еврокомиссии проведут первую встречу по вопросу визового режима в Брюсселе. По мнению экспертов, на встрече может обсуждаться вопрос возможного механизма приостановки безвизового режима для Грузии. Премьер отметил, что общество хорошо понимает текущие политические процессы, поэтому попытки давления и шантажа не дадут результата. "Ситуация тяжелая, но давление на людей и угрозы не дадут результата, поскольку грузинское общество уже достаточно осознало процессы, происходящие вокруг нас", – отметил он. В свою очередь вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили заявила, что встреча с Еврокомиссией 11 июня носит технический характер и проводится в рамках регламента ЕС. По ее словам, данный механизм предполагает обязательный диалог с третьими странами в случае запуска процедуры возможной приостановки безвизового режима. Она заявила, что вокруг темы безвизового режима возникли неверные интерпретации и попытки политизации со стороны различных акторов. По ее словам, предстоящая встреча носит технический, рабочий характер, а грузинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог. Бочоришвили подчеркнула, что обсуждение будет направлено на устранение условий, которые стали основанием для запуска механизмов возможного пересмотра безвизового режима. Она также призвала воздержаться от политических спекуляций до проведения встречи, отметив, что дополнительные детали будут озвучены после 11 июня. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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виза, грузия, новости, политика, тбилиси, брюссель, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, еврокомиссия