https://sputnik-georgia.ru/20260609/v-gruzii-sozdadut-reestry-inostrannykh-grazhdan-299068891.html

В Грузии создадут реестры иностранных граждан

В Грузии создадут реестры иностранных граждан

Sputnik Грузия

Отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи разрешения также станут причиной для выдворения иностранцев, как и их плохая учеба в вузах 09.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-09T22:24+0400

2026-06-09T22:24+0400

2026-06-09T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Грузии могут создать единую базу данных иностранных граждан для их учета и правового положения, соответствующие поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Согласно поправкам, реестр будет вести Агентство гражданских сервисов. Правила ведения базы, в том числе внесения в нее биометрических данных иностранцев, определит правительство Грузии. Еще одну базу иностранных граждан создадут в МВД Грузии с целью обеспечения общественной безопасности и/или правопорядка, куда попадут незаконно находящиеся или находившиеся в стране иностранные граждане. Также, согласно закону, отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи разрешения также станут причиной для выдворения иностранцев, как и их плохая учеба в вузах. Кроме того, в законе определили условия соблюдения государственной и общественной безопасности, нарушение которых может стать причиной выдворения иностранца или отказа в предоставлении права проживания в стране. Причины: Помимо этого, государственные или частные учреждения, кроме медицинских, получат право требовать от иностранца справку о законном нахождении в Грузии и в случае отказа ее предоставить отказать в обслуживании. Правительство Грузии в постановлении определит, в каком случае эта справка будет необходима. Поправки вступят в силу 1 июля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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