В Грузии создадут реестры иностранных граждан
© photo: Sputnik / StringerРемонт крыши Дома Юстиции
© photo: Sputnik / Stringer
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Отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи разрешения также станут причиной для выдворения иностранцев, как и их плохая учеба в вузах
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В Грузии могут создать единую базу данных иностранных граждан для их учета и правового положения, соответствующие поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".
Согласно поправкам, реестр будет вести Агентство гражданских сервисов. Правила ведения базы, в том числе внесения в нее биометрических данных иностранцев, определит правительство Грузии.
Еще одну базу иностранных граждан создадут в МВД Грузии с целью обеспечения общественной безопасности и/или правопорядка, куда попадут незаконно находящиеся или находившиеся в стране иностранные граждане.
Также, согласно закону, отсутствие разрешения на работу и несоблюдение условий выдачи разрешения также станут причиной для выдворения иностранцев, как и их плохая учеба в вузах.
Кроме того, в законе определили условия соблюдения государственной и общественной безопасности, нарушение которых может стать причиной выдворения иностранца или отказа в предоставлении права проживания в стране.
Причины:
нахождение лица в Грузии создает угрозу для отношений Грузии с другими государствами или международными организациями;
есть информация, что лицо связано с вооруженными силами страны или организацией, враждебно настроенной к обороне и безопасности Грузии, разведывательными службами другой страны, с террористическими или экстремистскими организациями, преступными организациями, связанными с оборотом наркотиков, оружия, торговлей людьми;
наличие обоснованных подозрений об угрозе для Грузии;
лицо уличено в нарушении следующих статей Кодекса административных правонарушений: употребление наркотиков либо марихуаны, отказ прохождения водителем проверки на наркотики или алкоголь, управление автомобилем в нетрезвом виде, мелкое хулиганство, сексуальное притеснение, повреждение внешнего вида зданий, в том числе и незаконные граффити и расклеивание плакатов, неподчинение требованиям полиции, словесное оскорбление представителей органов власти, нарушение правил, связанных с оружием, в том числе ношение ножа.
Помимо этого, государственные или частные учреждения, кроме медицинских, получат право требовать от иностранца справку о законном нахождении в Грузии и в случае отказа ее предоставить отказать в обслуживании.
Правительство Грузии в постановлении определит, в каком случае эта справка будет необходима.
Поправки вступят в силу 1 июля 2026 года.