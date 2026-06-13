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Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии в 2026 году

Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии в 2026 году

Sputnik Грузия

Согласно новому отчету, прогноз глобального экономического роста на 2026 год в целом также был снижен с 2,7%, прогнозируемых в январе, до 2,5% 13.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-13T13:04+0400

2026-06-13T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год на 0,5 процентного пункта до 5%, говорится в июньском отчете организации "Глобальные экономические перспективы 2026 года". Ранее Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Грузии на 5,5% в 2026 году. Согласно новому отчету, прогноз глобального экономического роста на 2026 год в целом также был снижен с 2,7%, прогнозируемых в январе, до 2,5%. Соответственно, по данным Всемирного банка, конфликт на Ближнем Востоке снизит глобальный экономический рост на 0,2 процентного пункта. Между тем такие международные финансовые организации, как Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Азиатский банк развития (АБР) повысили свои прогнозы по Грузии. В апреле АБР повысил свой прогноз с 5 до 5,5%. В начале июня ЕБРР улучшил прогноз экономического роста Грузии на 2026 год с 5,5 до 6%. А МВФ 10 июня повысил прогноз с 5,3 до 6,5%. В мае Национальный банк Грузии повысил свой прогноз экономического роста с 5 до 6,5%, а в июне правительство Грузии также пересмотрело свой прогноз роста в сторону повышения — с 5 до 6,3%. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года – 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр), мвф