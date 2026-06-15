https://sputnik-georgia.ru/20260615/analitiki-eksport--osnova-ekonomicheskogo-rosta-gruzii-299137949.html

Аналитики: экспорт – основа экономического роста Грузии

Аналитики: экспорт – основа экономического роста Грузии

Sputnik Грузия

Рост в апреле оказался немного ниже базового сценария TBC Capital, который прогнозирует экономический рост на уровне 7,4% в 2026 году, однако в то же время... 15.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-15T09:01+0400

2026-06-15T09:01+0400

2026-06-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Основным двигателем роста экономики Грузии, в отличие от предыдущих лет, является экспорт, говорится в макроэкономическом обзоре TBC Capital. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 8,1 миллиарда долларов. За этот период экспорт увеличился на 21,1% и достиг рекордной отметки в 2 439,9 млн долларов США, а в апреле экспорт вырос на 16,1% и также достиг рекордного месячного объема в 716,3 млн долларов США. Аналитики привели факты, которые подтверждают, что экспорт в настоящее время является основной движущей силой экономического роста. По информации TBC Capital, в первом квартале объем производства в бизнес-секторе вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от прошлого года, когда основной движущей силой роста был сектор информации и коммуникаций, на этот раз наибольший вклад внес промышленный сектор (5,1 процентного пункта, или 41% от общего роста). За ним следуют секторы торговли и транспорта (по 1,7 процентного пункта каждый). Кроме того, рост промышленного производства в январе–марте составил 20,7% в годовом исчислении. Из них более половины – 10,6 процентного пункта – пришлось на производство нефтепродуктов, объем которого увеличился с 37,5 млн лари в первом квартале 2025 года до 574,4 млн лари, что связано с экспортом нефтепродуктов. Кроме того, производство основных металлов (в основном ферросплавов) увеличилось на 51,1% в годовом исчислении, а добыча металлических руд (в основном золота и, возможно, меди) – на 62,6%. В совокупности на эти три категории пришлось 87% роста промышленного производства. Как отмечено в обзоре, со ссылкой на "Сакстат", экономический рост в апреле составил 6,2% (в первом квартале – в среднем 9,1%), причем наибольшая активность наблюдалась в промышленности, секторе информации и связи, транспорте и торговле. "Рост в апреле оказался немного ниже базового сценария TBC Capital, который прогнозирует экономический рост на уровне 7,4% в 2026 году. Однако последние данные за май указывают на заметное ускорение. В частности, по сравнению с предыдущим месяцем значительно выросли безналичные расходы как нерезидентов, так и резидентов", – сказано в обзоре. В соответствии с этой тенденцией, по информации аналитиков, со второй половины мая также увеличилось количество рейсов в аэропорты Тбилиси и Батуми, и их число приблизилось к уровню 2025 года. Соответственно, ожидается, что в мае темпы экономического роста ускорятся по сравнению с апрелем. Реальный рост ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, а средний показатель реального роста экономики в январе-апреле 2026 года составил 8,3%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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