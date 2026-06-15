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Илия Топурия проиграл бой за чемпионский пояс в легком весе американцу Гейджи

Илия Топурия проиграл бой за чемпионский пояс в легком весе американцу Гейджи

Sputnik Грузия

Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях 15.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Грузинский боец UFC, представляющий Испанию, Илия Топурия проиграл бой за чемпионский пояс в легком весе 37-летнему американцу Джастину Гейджи.Турнир UFC Freedom 250 был посвящен 250-летию независимости США. Специально к этому событию октагон установили во дворе Белого дома. На турнире присутствовали президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, а также президент UFC Дана Уайт.Поединок Топурии и Гейджи стал главным событием вечера. Бой продлился четыре раунда. Из-за рассечения над правым глазом Топурия не смог выйти на последнюю пятиминутку, проиграв перед этим третий и четвертый раунды. Бой был остановлен его секундантами.До этого поражения Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – 17 побед подряд.Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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