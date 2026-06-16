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Строительство в активной фазе – министр о глубоководном порте в Грузии
Строительство в активной фазе – министр о глубоководном порте в Грузии
Sputnik Грузия
В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов 16.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-16T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Строительство в порту Анаклия (курортном городе на западе Грузии), которое осуществляет правительство Грузии, в активной фазе, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. По ее словам, развитие инфраструктуры важно, чтобы Грузия могла предоставлять своим странам-партнерам услуги, которые представляют собой важное звено в цепочке поставок и выполняют связующую функцию между Азией и Европой. Квривишвили отметила, что строительные работы по принципиально важному инфраструктурному проекту в глубоководном порту Анаклия уже начались и активно ведутся. Первый этап включает в себя установку дноуглубительных и волноломных сооружений, а первое судно порт примет в 2029 году. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, анаклия, мариам квривишвили, порт анаклия
экономика, грузия, новости, анаклия, мариам квривишвили, порт анаклия
Строительство в активной фазе – министр о глубоководном порте в Грузии
В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Строительство в порту Анаклия (курортном городе на западе Грузии), которое осуществляет правительство Грузии, в активной фазе, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
"Вы знаете, что у нас есть заявленная политика приема первого судна в глубоководном порту Анаклия в 2029 году, и для этого важно систематически продолжать развитие нашей транспортно-логистической инфраструктуры, будь то портовая, железнодорожная или автомобильная инфраструктура", – заявила Квривишвили.
По ее словам, развитие инфраструктуры важно, чтобы Грузия могла предоставлять своим странам-партнерам услуги, которые представляют собой важное звено в цепочке поставок и выполняют связующую функцию между Азией и Европой.
Квривишвили отметила, что строительные работы по принципиально важному инфраструктурному проекту в глубоководном порту Анаклия уже начались и активно ведутся. Первый этап включает в себя установку дноуглубительных и волноломных сооружений, а первое судно порт примет в 2029 году.
Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.