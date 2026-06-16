https://sputnik-georgia.ru/20260616/stroitelstvo-v-aktivnoy-faze--ministr-o-glubokovodnom-porte-v-gruzii-299179804.html

Строительство в активной фазе – министр о глубоководном порте в Грузии

Строительство в активной фазе – министр о глубоководном порте в Грузии

Sputnik Грузия

В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов 16.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-16T23:23+0400

2026-06-16T23:23+0400

2026-06-16T23:23+0400

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порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Строительство в порту Анаклия (курортном городе на западе Грузии), которое осуществляет правительство Грузии, в активной фазе, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. В первую фазу строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. По ее словам, развитие инфраструктуры важно, чтобы Грузия могла предоставлять своим странам-партнерам услуги, которые представляют собой важное звено в цепочке поставок и выполняют связующую функцию между Азией и Европой. Квривишвили отметила, что строительные работы по принципиально важному инфраструктурному проекту в глубоководном порту Анаклия уже начались и активно ведутся. Первый этап включает в себя установку дноуглубительных и волноломных сооружений, а первое судно порт примет в 2029 году. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглубление порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260525/absolyutno-realno--premer-gruzii-o-zavershenii-pervogo-etapa-porta-anakliya-k-2029-godu-298825373.html

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экономика, грузия, новости, анаклия, мариам квривишвили, порт анаклия