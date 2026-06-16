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Топурия хочет реванша с Гейджи

Топурия хочет реванша с Гейджи

Sputnik Грузия

Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку: грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу 16.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Грузинский боец UFC, представляющий Испанию, Илия Топурия после проигрыша американцу Джастину Гейджи в поединке за чемпионский пояс, жаждет реванша. Топурия проиграл бой за чемпионский пояс в легком весе 37-летнему американцу Джастину Гейджи. Турнир UFC Freedom 250 был посвящен 250-летию независимости США. Специально к этому событию октагон установили во дворе Белого дома. "Прошлая ночь была твоей. Такова природа этой игры. Слава и боль идут рука об руку. Я восстановлюсь, отдохну и вернусь более сильным, более мудрым и более опасным. И, поверь мне, наша история на этом не закончена. Наш реванш обязательно состоится", – написал Топурия в соцсети, обращаясь к Гейджи. Как рассказал боец, уже в первом раунде он перестал видеть правым глазом, а к концу второго – и левым. "Ты говорил, что оставишь след на моем лице... И сделал это. В первом раунде я потерял зрение на правом глазу, а к концу второго – и на левом. Я не ищу оправданий", – написал Топурия. Бой с Гейджи был остановлен после четвертого раунда. Из-за травм лица Топурия не смог выйти на заключительную пятиминутку. Грузинского бойца прямо из Белого дома отвезли в больницу. До этого поражения Топурия оставался непобежденным в смешанных единоборствах – 17 побед подряд. Топурия входит в число 11 бойцов в истории UFC, которым удалось завоевать чемпионские пояса в двух весовых категориях. В феврале 2024 года он стал чемпионом полулегкого дивизиона до 65 кг, а в июне 2025 года завоевал титул в легком весе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ufc , илья топурия, спорт, новости, тбилиси, испания, сша