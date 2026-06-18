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Баскетболисты сборной Грузии готовятся к матчам в рамках отбора на ЧМ

Баскетболисты сборной Грузии готовятся к матчам в рамках отбора на ЧМ

Sputnik Грузия

Второй групповой этап пройдет в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале 2027 года 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начала подготовку к отборочному турниру чемпионата мира 2027 года – главный тренер команды Александр Джикич вызвал на сборы 19 баскетболистов.В рамках продолжающегося отборочного этапа команда проведет два матча: 2 июля – на выезде против Украины в Латвии и 5 июля – против Испании в Тбилиси. Подопечные Джикича уже обеспечили себе место в следующем групповом этапе.Кроме того, перед официальными матчами грузинская команда проведет две товарищеские встречи: 24 июня – в Юрмале против Анголы и 29 июня – в Риге против Латвии.Летний тренировочный сбор команды разделен на два этапа: несколько дней тренировок в Грузии, затем – в Латвии, где к сборной присоединятся Бека Бурджанадзе и Цотне Царцидзе.В общей сложности 32 национальные команды из Европы борются за выход на чемпионат мира. В два этапа они разыграют 12 путевок в финальный турнир.По итогам первого этапа по три лучшие команды из каждой группы выйдут в следующий раунд, где будут сформированы четыре новые группы по шесть сборных.В группе A, матчи которой проходят сейчас, ситуация выглядит следующим образом: сборная Испании, одержавшая четыре победы в четырех матчах, занимает первое место. За ней с двумя победами следуют Украина и Грузия. На последней строчке находится Дания, которая пока не одержала ни одной победы.Испания и Грузия уже гарантировали себе выход во второй этап отбора. С высокой вероятностью к ним присоединится и Украина, поскольку маловероятно, что Дания сумеет обойти ее в турнирной таблице.Второй групповой этап пройдет в августе и ноябре 2026 года, а также в феврале 2027 года. На этой стадии команды будут играть только против новых соперников, с которыми ранее не встречались.По итогам этого раунда по три лучшие сборные из каждой новой группы получат путевки на чемпионат мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, украина, латвия, испания, бека бурджанадзе