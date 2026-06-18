https://sputnik-georgia.ru/20260618/zhdat-li-smyagcheniya-monetarnoy-politiki-v-gruzii-mnenie-prezidenta-bankovskoy-assotsiatsii-299196582.html
Ждать ли смягчения монетарной политики в Грузии? Мнение президента Банковской ассоциации
Ждать ли смягчения монетарной политики в Грузии? Мнение президента Банковской ассоциации
Sputnik Грузия
Эксперт заявил, что повышение ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки 18.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-18T09:01+0400
2026-06-18T09:01+0400
2026-06-18T09:01+0400
экономика
грузия
новости
тбилиси
федеральная резервная система
национальный банк грузии
ставка рефинансирования
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298738100_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e747a2194e036dbc932d814e4ce0128f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Снижения ставки рефинансирования Национальным банком Грузии к концу 2026 года ждать не стоит, заявил президент Банковской ассоциации Александр Дзнеладзе в эфире медиаплатформы BMG. Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии 17 июня оставил ставку рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, на уровне 8,25%. Нацбанк ужесточил монетарную политику 6 мая 2026 года, впервые за два года увеличив ставку с 8 до 8,25%. Аналитики и международные финансовые институты в начале года прогнозировали смягчение монетарной политики в Грузии уже с весны 2026 года на фоне предварительных ожиданий стабилизации инфляции и экономического роста. Дзнеладзе заявил, что повышение ставки рефинансирования Национальным банком на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки. Как пояснил глава Ассоциации, это связано с тем, что процентные ставки на рынке уже были несколько выше. По его мнению, ужесточение политики свидетельствует о готовности Национального банка к следующим шагам. Как отметил глава Ассоциации, если раньше основной источник инфляции был больше построен на спросе, то сегодня структура инфляции изменилась во всем мире, а не только в Грузии. Грузия остается страной-импортером и, следовательно, разделяет глобальную тенденцию. "Сегодня темпы роста в большей степени сосредоточены в части себестоимости. В первую очередь следует говорить о том, что конфликты меняют себестоимость в отношении энергоносителей, и это сыграло одну из важнейших ролей в уровне инфляции", – говорит Дзнеладзе. По словам президента Ассоциации, до конца года, возможно, не будет резких изменений, но и не следует ожидать снижения процентных ставок. По его словам, повышение с 2 до 2,25% уже будет значительным изменением, а на этой неделе Федеральная резервная система США принимает решение по доллару, и стоит ожидать повышения процентной ставки и тут. "Другими словами, мы фактически говорили в начале года, что будем надеяться, что процентные ставки не будут повышаться, но и снижения в этом году мы не ожидали. Нам следует скорректировать свой взгляд в соответствии с реальностью, и, возможно, в реальности мы увидим повышение ставок по всем валютам", – заключил Дзнеладзе. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260617/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-299187619.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298738100_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2f1d58614dac427896e751a6ba1c9a72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, тбилиси, федеральная резервная система, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, тбилиси, федеральная резервная система, национальный банк грузии, ставка рефинансирования
Ждать ли смягчения монетарной политики в Грузии? Мнение президента Банковской ассоциации
Эксперт заявил, что повышение ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Снижения ставки рефинансирования Национальным банком Грузии к концу 2026 года ждать не стоит, заявил президент Банковской ассоциации Александр Дзнеладзе в эфире медиаплатформы BMG.
Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии 17 июня оставил ставку рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, на уровне 8,25%. Нацбанк ужесточил монетарную политику 6 мая 2026 года, впервые за два года увеличив ставку с 8 до 8,25%. Аналитики и международные финансовые институты в начале года прогнозировали смягчение монетарной политики в Грузии уже с весны 2026 года на фоне предварительных ожиданий стабилизации инфляции и экономического роста.
Дзнеладзе заявил, что повышение ставки рефинансирования Национальным банком на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки. Как пояснил глава Ассоциации, это связано с тем, что процентные ставки на рынке уже были несколько выше.
По его мнению, ужесточение политики свидетельствует о готовности Национального банка к следующим шагам.
"Как известно, ожидания аналитиков относительно инфляции к концу года остаются высокими, почти вдвое превышая целевой показатель, с прогнозами около 5-6%, но аналогичная проблема стоит и перед Европейским союзом", – сказал Дзнеладзе.
Как отметил глава Ассоциации, если раньше основной источник инфляции был больше построен на спросе, то сегодня структура инфляции изменилась во всем мире, а не только в Грузии. Грузия остается страной-импортером и, следовательно, разделяет глобальную тенденцию.
"Сегодня темпы роста в большей степени сосредоточены в части себестоимости. В первую очередь следует говорить о том, что конфликты меняют себестоимость в отношении энергоносителей, и это сыграло одну из важнейших ролей в уровне инфляции", – говорит Дзнеладзе.
По словам президента Ассоциации, до конца года, возможно, не будет резких изменений, но и не следует ожидать снижения процентных ставок.
"Процентные ставки в лари по-прежнему значительно выше, чем в иностранной валюте. Что касается иностранных валют, следует также отметить, что, хотя ожидалось снижение процентных ставок к концу года, мы видим, что ставка монетарной политики в евро уже повысилась", – сказал он.
По его словам, повышение с 2 до 2,25% уже будет значительным изменением, а на этой неделе Федеральная резервная система США принимает решение по доллару, и стоит ожидать повышения процентной ставки и тут.
"Другими словами, мы фактически говорили в начале года, что будем надеяться, что процентные ставки не будут повышаться, но и снижения в этом году мы не ожидали. Нам следует скорректировать свой взгляд в соответствии с реальностью, и, возможно, в реальности мы увидим повышение ставок по всем валютам", – заключил Дзнеладзе.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%.
Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 июля 2026 года.