https://sputnik-georgia.ru/20260618/zhdat-li-smyagcheniya-monetarnoy-politiki-v-gruzii-mnenie-prezidenta-bankovskoy-assotsiatsii-299196582.html

Ждать ли смягчения монетарной политики в Грузии? Мнение президента Банковской ассоциации

Ждать ли смягчения монетарной политики в Грузии? Мнение президента Банковской ассоциации

Sputnik Грузия

Эксперт заявил, что повышение ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки 18.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-18T09:01+0400

2026-06-18T09:01+0400

2026-06-18T09:01+0400

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ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Снижения ставки рефинансирования Национальным банком Грузии к концу 2026 года ждать не стоит, заявил президент Банковской ассоциации Александр Дзнеладзе в эфире медиаплатформы BMG. Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии 17 июня оставил ставку рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, на уровне 8,25%. Нацбанк ужесточил монетарную политику 6 мая 2026 года, впервые за два года увеличив ставку с 8 до 8,25%. Аналитики и международные финансовые институты в начале года прогнозировали смягчение монетарной политики в Грузии уже с весны 2026 года на фоне предварительных ожиданий стабилизации инфляции и экономического роста. Дзнеладзе заявил, что повышение ставки рефинансирования Национальным банком на 0,25 процентного пункта принципиально не повлияет на процентные ставки. Как пояснил глава Ассоциации, это связано с тем, что процентные ставки на рынке уже были несколько выше. По его мнению, ужесточение политики свидетельствует о готовности Национального банка к следующим шагам. Как отметил глава Ассоциации, если раньше основной источник инфляции был больше построен на спросе, то сегодня структура инфляции изменилась во всем мире, а не только в Грузии. Грузия остается страной-импортером и, следовательно, разделяет глобальную тенденцию. "Сегодня темпы роста в большей степени сосредоточены в части себестоимости. В первую очередь следует говорить о том, что конфликты меняют себестоимость в отношении энергоносителей, и это сыграло одну из важнейших ролей в уровне инфляции", – говорит Дзнеладзе. По словам президента Ассоциации, до конца года, возможно, не будет резких изменений, но и не следует ожидать снижения процентных ставок. По его словам, повышение с 2 до 2,25% уже будет значительным изменением, а на этой неделе Федеральная резервная система США принимает решение по доллару, и стоит ожидать повышения процентной ставки и тут. "Другими словами, мы фактически говорили в начале года, что будем надеяться, что процентные ставки не будут повышаться, но и снижения в этом году мы не ожидали. Нам следует скорректировать свой взгляд в соответствии с реальностью, и, возможно, в реальности мы увидим повышение ставок по всем валютам", – заключил Дзнеладзе. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае 2023 года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, в декабре – до 9,5%, в январе 2024 года – до 9%, в марте – до 8,25%, в мае – до 8%. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 29 июля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260617/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiku-299187619.html

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