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"Резолюции Европарламента потеряли всякую ценность" – премьер Грузии
"Резолюции Европарламента потеряли всякую ценность" – премьер Грузии
Sputnik Грузия
По словам премьера, последняя резолюция содержит дискриминационный подход к вопросу безвизового режима с Евросоюзом 20.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-20T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Резолюции Европарламента полностью утратили свою ценность и не вызывают интереса у грузинского общества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Европарламент 17 июня большинством голосов одобрил критическую резолюцию по Грузии. Документ поддержали 436 депутатов, против выступили 145. В нем выражается обеспокоенность демократическим откатом в стране и содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей."Резолюции Европарламента потеряли всякую ценность. Грузинский народ эти резолюции совершенно не интересуют", – сказал журналистам Кобахидзе. По словам премьера, последняя резолюция содержит дискриминационный подход к вопросу безвизового режима с Евросоюзом. "Они заявляют, что безвизовый режим с ЕС должен быть сохранен только для агентуры. Конечно, это не является здоровым подходом по отношению к грузинскому народу. Грузинское общество заслуживает справедливого отношения со стороны европейской бюрократии и Европарламента", – подчеркнул Кобахидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260618/rezolyutsiya-ep-i-plany-es-po-rasshireniyu--glava-mid-gruzii-zayavila-o-smene-kursa-evropy-299201478.html
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европарламент, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
европарламент, ираклий кобахидзе, политика, грузия, новости
"Резолюции Европарламента потеряли всякую ценность" – премьер Грузии
По словам премьера, последняя резолюция содержит дискриминационный подход к вопросу безвизового режима с Евросоюзом
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Резолюции Европарламента полностью утратили свою ценность и не вызывают интереса у грузинского общества, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Европарламент 17 июня большинством голосов одобрил критическую резолюцию по Грузии. Документ поддержали 436 депутатов, против выступили 145. В нем выражается обеспокоенность демократическим откатом в стране и содержится призыв к введению санкций против представителей грузинских властей.
"Резолюции Европарламента потеряли всякую ценность. Грузинский народ эти резолюции совершенно не интересуют", – сказал журналистам Кобахидзе.
По словам премьера, последняя резолюция содержит дискриминационный подход к вопросу безвизового режима с Евросоюзом.
"Они заявляют, что безвизовый режим с ЕС должен быть сохранен только для агентуры. Конечно, это не является здоровым подходом по отношению к грузинскому народу. Грузинское общество заслуживает справедливого отношения со стороны европейской бюрократии и Европарламента", – подчеркнул Кобахидзе.