Совместное коммюнике Грузии и Таджикистана – подробности

1. Республика Таджикистан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений и выразили твердую решимость всемерно укреплять и приумножать дружбу между народами двух стран. Государства, руководствуясь принципами уважения суверенитета, равноправия и взаимной выгоды, будут последовательно развивать отношения на основе взаимоуважения и взаимного доверия. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов на всех уровнях. В этом контексте особо отметили необходимость активизации деятельности парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия". Республика Таджикистан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений и выразили твердую решимость всемерно укреплять и приумножать дружбу между народами двух стран. Государства, руководствуясь принципами уважения суверенитета, равноправия и взаимной выгоды, будут последовательно развивать отношения на основе взаимоуважения и взаимного доверия. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов на всех уровнях. В этом контексте особо отметили необходимость активизации деятельности парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия".

2. Стороны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, а также в областях науки и образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежной политики. Стороны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, а также в областях науки и образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежной политики.

3. Стороны выразили уверенность в том, что межгосударственные отношения двух стран на нынешнем этапе обладают колоссальным потенциалом и имеют широкие перспективы для динамичного развития. Стороны выразили уверенность в том, что межгосударственные отношения двух стран на нынешнем этапе обладают колоссальным потенциалом и имеют широкие перспективы для динамичного развития.

4. Стороны подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия на основе взаимной поддержки по ключевым вопросам международной повестки является одним из важных элементов таджикско-грузинского межгосударственного диалога. Стороны подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия на основе взаимной поддержки по ключевым вопросам международной повестки является одним из важных элементов таджикско-грузинского межгосударственного диалога.

5. Государства продолжат укреплять взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности. Стороны подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, признавая ее безальтернативную центральную роль. Государства продолжат укреплять взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности. Стороны подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, признавая ее безальтернативную центральную роль.

6. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества в противодействии глобальным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и транснациональную организованную преступность. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества в противодействии глобальным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и транснациональную организованную преступность.

7. Стороны подтвердили приоритетность расширения экономического сотрудничества и намерены содействовать увеличению объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта и импорта, развитию аграрного и инновационного секторов, энергетики, а также промышленной кооперации в горно-металлургической, легкой и обрабатывающей отраслях. Стороны подтвердили приоритетность расширения экономического сотрудничества и намерены содействовать увеличению объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта и импорта, развитию аграрного и инновационного секторов, энергетики, а также промышленной кооперации в горно-металлургической, легкой и обрабатывающей отраслях.

8. Стороны отметили важность расширения сотрудничества в областях цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий, инноваций и электронного правительства и выразили заинтересованность в обмене передовым опытом в этих областях. Стороны отметили важность расширения сотрудничества в областях цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий, инноваций и электронного правительства и выразили заинтересованность в обмене передовым опытом в этих областях.

9. Стороны приветствовали подписание Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Грузии о создании совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству и подчеркнули значимость ее активной деятельности в целях наращивания всестороннего сотрудничества. Стороны приветствовали подписание Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Грузии о создании совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству и подчеркнули значимость ее активной деятельности в целях наращивания всестороннего сотрудничества.

10. Государства будут способствовать развитию прямых связей между деловыми кругами, созданию совместных предприятий и защите взаимных инвестиций. Государства будут способствовать развитию прямых связей между деловыми кругами, созданию совместных предприятий и защите взаимных инвестиций.

11. Признавая транспортно-логистическую сферу ключевым драйвером экономического роста, Стороны договорились содействовать развитию транспортной инфраструктуры и эффективному использованию транзитного потенциала. Признавая транспортно-логистическую сферу ключевым драйвером экономического роста, Стороны договорились содействовать развитию транспортной инфраструктуры и эффективному использованию транзитного потенциала.

12. Республика Таджикистан и Грузия выступают за скорейшее установление регулярного прямого воздушного сообщения между Таджикистаном и Грузией и готовы к совместной разработке и реализации проектов в транспортно-коммуникационной сфере. Республика Таджикистан и Грузия выступают за скорейшее установление регулярного прямого воздушного сообщения между Таджикистаном и Грузией и готовы к совместной разработке и реализации проектов в транспортно-коммуникационной сфере.

13. В целях укрепления гуманитарного сотрудничества Стороны будут поддерживать развитие контактов между учреждениями культуры, образования, науки и здравоохранения, а также исследовательскими центрами и другими общественными институтами. В целях укрепления гуманитарного сотрудничества Стороны будут поддерживать развитие контактов между учреждениями культуры, образования, науки и здравоохранения, а также исследовательскими центрами и другими общественными институтами.