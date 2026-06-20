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Совместное коммюнике Грузии и Таджикистана – подробности
Совместное коммюнике Грузии и Таджикистана – подробности
Sputnik Грузия
Официальный визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Таджикистан состоялся 19-20 июня 20.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Последовательное укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран, стороны выразили заинтересованность в политических контактах на всех уровнях, говорится в совместном коммюнике премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Таджикистан состоялся 19-20 июня.В ходе переговоров, которые прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия, стороны особо отметили значимость данного визита, открывающего новую страницу в истории двусторонних отношений между Грузией и Таджикистаном, говорится в коммюнике."Опираясь на прочные исторические связи и многовековые узы дружбы народов двух стран, основываясь на незыблемости Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Грузией от 4 августа 1994 года, будучи убежденными в том, что поступательное укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран, а также стремясь к дальнейшему углублению партнерства и повышению эффективности взаимодействия в рамках международных организаций, членами которых являются Республика Таджикистан и Грузия, Стороны отмечают следующее:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, таджикистан, ираклий кобахидзе, эмомали рахмон, обсе, оон
грузия, политика, новости, таджикистан, ираклий кобахидзе, эмомали рахмон, обсе, оон

Совместное коммюнике Грузии и Таджикистана – подробности

10:44 20.06.2026 (обновлено: 11:11 20.06.2026)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе и Эмомали Рахмон
Ираклий Кобахидзе и Эмомали Рахмон - Sputnik Грузия, 1920, 20.06.2026
© Сourtesy of Georgian Government
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Официальный визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Таджикистан состоялся 19-20 июня
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Последовательное укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран, стороны выразили заинтересованность в политических контактах на всех уровнях, говорится в совместном коммюнике премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.
Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Республику Таджикистан состоялся 19-20 июня.
В ходе переговоров, которые прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия, стороны особо отметили значимость данного визита, открывающего новую страницу в истории двусторонних отношений между Грузией и Таджикистаном, говорится в коммюнике.
Ираклий Кобахидзе и Эмомали Рахмон - Sputnik Грузия, 1920, 19.06.2026
Исторический момент – как оценили визит премьера Грузии в Таджикистан
Вчера, 23:31
"Опираясь на прочные исторические связи и многовековые узы дружбы народов двух стран, основываясь на незыблемости Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Грузией от 4 августа 1994 года, будучи убежденными в том, что поступательное укрепление межгосударственных отношений и взаимовыгодного сотрудничества отвечает долгосрочным интересам обеих стран, а также стремясь к дальнейшему углублению партнерства и повышению эффективности взаимодействия в рамках международных организаций, членами которых являются Республика Таджикистан и Грузия, Стороны отмечают следующее:
1.
Республика Таджикистан и Грузия обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений и выразили твердую решимость всемерно укреплять и приумножать дружбу между народами двух стран. Государства, руководствуясь принципами уважения суверенитета, равноправия и взаимной выгоды, будут последовательно развивать отношения на основе взаимоуважения и взаимного доверия. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении политических контактов на всех уровнях. В этом контексте особо отметили необходимость активизации деятельности парламентской группы дружбы "Таджикистан – Грузия".
2.
Стороны подтвердили готовность к всестороннему углублению сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной и аграрной сферах, а также в областях науки и образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежной политики.
3.
Стороны выразили уверенность в том, что межгосударственные отношения двух стран на нынешнем этапе обладают колоссальным потенциалом и имеют широкие перспективы для динамичного развития.
4.
Стороны подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия на основе взаимной поддержки по ключевым вопросам международной повестки является одним из важных элементов таджикско-грузинского межгосударственного диалога.
5.
Государства продолжат укреплять взаимодействие в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности. Стороны подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН, признавая ее безальтернативную центральную роль.
6.
Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества в противодействии глобальным вызовам и угрозам, включая терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и транснациональную организованную преступность.
7.
Стороны подтвердили приоритетность расширения экономического сотрудничества и намерены содействовать увеличению объемов взаимной торговли, диверсификации экспорта и импорта, развитию аграрного и инновационного секторов, энергетики, а также промышленной кооперации в горно-металлургической, легкой и обрабатывающей отраслях.
8.
Стороны отметили важность расширения сотрудничества в областях цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий, инноваций и электронного правительства и выразили заинтересованность в обмене передовым опытом в этих областях.
9.
Стороны приветствовали подписание Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Грузии о создании совместной межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству и подчеркнули значимость ее активной деятельности в целях наращивания всестороннего сотрудничества.
10.
Государства будут способствовать развитию прямых связей между деловыми кругами, созданию совместных предприятий и защите взаимных инвестиций.
11.
Признавая транспортно-логистическую сферу ключевым драйвером экономического роста, Стороны договорились содействовать развитию транспортной инфраструктуры и эффективному использованию транзитного потенциала.
12.
Республика Таджикистан и Грузия выступают за скорейшее установление регулярного прямого воздушного сообщения между Таджикистаном и Грузией и готовы к совместной разработке и реализации проектов в транспортно-коммуникационной сфере.
13.
В целях укрепления гуманитарного сотрудничества Стороны будут поддерживать развитие контактов между учреждениями культуры, образования, науки и здравоохранения, а также исследовательскими центрами и другими общественными институтами.
14.
По итогам переговоров между Республикой Таджикистан и Грузией подписан пакет важных документов, охватывающих различные сферы двустороннего сотрудничества и формирующих надежную правовую основу для взаимовыгодной реализации имеющегося потенциала таджикско-грузинского сотрудничества".
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