https://sputnik-georgia.ru/20260621/chislo-pensionerov-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-299252299.html

Число пенсионеров в Грузии продолжает расти – новые данные

Число пенсионеров в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

На сегодняшний день пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет 21.06.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Число лиц, получающих пенсию в Грузии, на 1 июня 2026 года достигло 896,7 тысячи человек, говорится в материалах Агентства социального обслуживания. Из всех получающих пенсию 70,3% – женщины. При этом треть всех пенсионеров Грузии проживает в Тбилиси. По числу пенсионеров в пятерке лидеров – регионы Имерети, Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети и Кахети. Больше всего проживающих в Грузии пенсионеров в возрасте от 65 до 74 лет, при этом в стране проживает 12,8 тысячи пенсионеров старше 90 лет. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. С 1 января 2026 года пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше составляет 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом уровня инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% показателя экономического роста страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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