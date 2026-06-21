https://sputnik-georgia.ru/20260621/gruziya-na-tret-sokratila-postavki-vina-v-rossiyu-299259640.html

Грузия на треть сократила поставки вина в Россию

Грузия на треть сократила поставки вина в Россию

Sputnik Грузия

В мае российские компании ввезли вино из Грузии на 10,9 миллиона долларов против 17,2 миллиона годом ранее 21.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-21T20:12+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Россия в мае более чем на треть в годовом выражении сократила импорт грузинского вина - до 11 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в мае российские компании ввезли вино из Грузии на 10,9 миллиона долларов против 17,2 миллиона годом ранее. Сумма импорта сократилась на 35,9% в годовом выражении. Несмотря на сокращение импорта вина в мае, Россия сохранила за собой место его крупнейшего покупателя у Грузии. Вслед за РФ по сумме импорта расположились Польша (1,6 миллиона долларов) и Украина (1 миллион долларов).Всего за пять месяцев 2026 года Грузия экспортировала вина на 97,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинское вино, россия, грузино-российские отношения