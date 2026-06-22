https://sputnik-georgia.ru/20260622/otchet-ombudsmena-rannie-braki-v-gruzii-po-prezhnemu-ostayutsya-sereznym-vyzovom-299263935.html
Отчет омбудсмена: ранние браки в Грузии по-прежнему остаются серьезным вызовом
Отчет омбудсмена: ранние браки в Грузии по-прежнему остаются серьезным вызовом
Sputnik Грузия
Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой 22.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-22T13:53+0400
2026-06-22T13:53+0400
2026-06-22T13:53+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:8:1750:992_1920x0_80_0_0_89932c9765fabbffe4a4e8bc28d93079.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Браки и помолвки среди несовершеннолетних по-прежнему остаются серьезной проблемой для Грузии, говорится в отчете Народного защитника за 2025 год, который был представлен депутатам парламента.По сравнению с 2024 годом в 2025 году увеличилось число беременностей среди несовершеннолетних, при этом сократилось число несовершеннолетних родителей.По информации Национального агентства здравоохранения Грузии, за 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 436 случаев беременности среди несовершеннолетних и 287 несовершеннолетних родителей.Согласно материалам дел, изученным Народным защитником, по-прежнему выявляются проблемы с эффективным реагированием на случаи браков среди несовершеннолетних."Народный защитник уже много лет указывает на необходимость криминализации сделок, заключаемых с целью помолвки или вступления в брак несовершеннолетних, однако и в 2025 году действенных шагов по созданию эффективных механизмов предпринято не было", – говорится в отчете.Одной из важных проблем также остается практика рассмотрения правоохранительными органами дел о браках несовершеннолетних в порядке административного производства.Как отмечает омбудсмен, для установления или исключения факта принуждения несовершеннолетнего к вступлению в брак необходимо проведение полноценных следственных действий, включая допрос несовершеннолетнего по специальной методике, привлечение психолога и другие меры."В рамках административного производства отсутствуют необходимые следственные механизмы, в том числе гарантии безопасности свидетелей, поэтому выявление фактов принуждения ребенка к браку затруднено, а в ряде случаев и вовсе невозможно", — отмечается в отчете.Кроме того, статистика случаев браков среди несовершеннолетних, изученных МВД Грузии в рамках административного производства, официально не ведется. Не публикуется и статистика преступлений, связанных с детскими браками, вследствие чего полная картина рассмотренных МВД дел остается неизвестной.Согласно информации Департамента защиты прав человека МВД Грузии, по 148 предполагаемым преступлениям, связанным со вступлением в брак с несовершеннолетним, было выдано 88 ограничительных ордеров.По данным прокуратуры, потерпевшими по делам о преступлениях, связанных с браками несовершеннолетних, были признаны 63 несовершеннолетних, а уголовное преследование было начато в отношении 69 человек.Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой. Она находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев, при попытке девушки сбежать, убил ее.Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы. К уголовной ответственности была привлечена и мать девушки, которая выдала дочь замуж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260128/pokhischenie-devushki-radi-prinuditelnogo-braka-v-marneuli-zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-296847083.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_59:0:1616:1168_1920x0_80_0_0_f8d03a1b2468e9dcc2507362eeffc566.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Отчет омбудсмена: ранние браки в Грузии по-прежнему остаются серьезным вызовом
Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Браки и помолвки среди несовершеннолетних по-прежнему остаются серьезной проблемой для Грузии, говорится в отчете Народного защитника за 2025 год, который был представлен депутатам парламента.
По сравнению с 2024 годом в 2025 году увеличилось число беременностей среди несовершеннолетних, при этом сократилось число несовершеннолетних родителей.
По информации Национального агентства здравоохранения Грузии, за 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 436 случаев беременности среди несовершеннолетних и 287 несовершеннолетних родителей.
Согласно материалам дел, изученным Народным защитником, по-прежнему выявляются проблемы с эффективным реагированием на случаи браков среди несовершеннолетних.
"Народный защитник уже много лет указывает на необходимость криминализации сделок, заключаемых с целью помолвки или вступления в брак несовершеннолетних, однако и в 2025 году действенных шагов по созданию эффективных механизмов предпринято не было", – говорится в отчете.
Одной из важных проблем также остается практика рассмотрения правоохранительными органами дел о браках несовершеннолетних в порядке административного производства.
Как отмечает омбудсмен, для установления или исключения факта принуждения несовершеннолетнего к вступлению в брак необходимо проведение полноценных следственных действий, включая допрос несовершеннолетнего по специальной методике, привлечение психолога и другие меры.
"В рамках административного производства отсутствуют необходимые следственные механизмы, в том числе гарантии безопасности свидетелей, поэтому выявление фактов принуждения ребенка к браку затруднено, а в ряде случаев и вовсе невозможно", — отмечается в отчете.
Кроме того, статистика случаев браков среди несовершеннолетних, изученных МВД Грузии в рамках административного производства, официально не ведется. Не публикуется и статистика преступлений, связанных с детскими браками, вследствие чего полная картина рассмотренных МВД дел остается неизвестной.
Согласно информации Департамента защиты прав человека МВД Грузии, по 148 предполагаемым преступлениям, связанным со вступлением в брак с несовершеннолетним, было выдано 88 ограничительных ордеров.
По данным прокуратуры, потерпевшими по делам о преступлениях, связанных с браками несовершеннолетних, были признаны 63 несовершеннолетних, а уголовное преследование было начато в отношении 69 человек.
Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой. Она находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев, при попытке девушки сбежать, убил ее.
Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы. К уголовной ответственности была привлечена и мать девушки, которая выдала дочь замуж.