https://sputnik-georgia.ru/20260622/otchet-ombudsmena-rannie-braki-v-gruzii-po-prezhnemu-ostayutsya-sereznym-vyzovom-299263935.html

Отчет омбудсмена: ранние браки в Грузии по-прежнему остаются серьезным вызовом

Отчет омбудсмена: ранние браки в Грузии по-прежнему остаются серьезным вызовом

Sputnik Грузия

Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой 22.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-22T13:53+0400

2026-06-22T13:53+0400

2026-06-22T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Браки и помолвки среди несовершеннолетних по-прежнему остаются серьезной проблемой для Грузии, говорится в отчете Народного защитника за 2025 год, который был представлен депутатам парламента.По сравнению с 2024 годом в 2025 году увеличилось число беременностей среди несовершеннолетних, при этом сократилось число несовершеннолетних родителей.По информации Национального агентства здравоохранения Грузии, за 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 436 случаев беременности среди несовершеннолетних и 287 несовершеннолетних родителей.Согласно материалам дел, изученным Народным защитником, по-прежнему выявляются проблемы с эффективным реагированием на случаи браков среди несовершеннолетних."Народный защитник уже много лет указывает на необходимость криминализации сделок, заключаемых с целью помолвки или вступления в брак несовершеннолетних, однако и в 2025 году действенных шагов по созданию эффективных механизмов предпринято не было", – говорится в отчете.Одной из важных проблем также остается практика рассмотрения правоохранительными органами дел о браках несовершеннолетних в порядке административного производства.Как отмечает омбудсмен, для установления или исключения факта принуждения несовершеннолетнего к вступлению в брак необходимо проведение полноценных следственных действий, включая допрос несовершеннолетнего по специальной методике, привлечение психолога и другие меры."В рамках административного производства отсутствуют необходимые следственные механизмы, в том числе гарантии безопасности свидетелей, поэтому выявление фактов принуждения ребенка к браку затруднено, а в ряде случаев и вовсе невозможно", — отмечается в отчете.Кроме того, статистика случаев браков среди несовершеннолетних, изученных МВД Грузии в рамках административного производства, официально не ведется. Не публикуется и статистика преступлений, связанных с детскими браками, вследствие чего полная картина рассмотренных МВД дел остается неизвестной.Согласно информации Департамента защиты прав человека МВД Грузии, по 148 предполагаемым преступлениям, связанным со вступлением в брак с несовершеннолетним, было выдано 88 ограничительных ордеров.По данным прокуратуры, потерпевшими по делам о преступлениях, связанных с браками несовершеннолетних, были признаны 63 несовершеннолетних, а уголовное преследование было начато в отношении 69 человек.Особенно остро проблема ранних браков встала в Грузии после убийства 14-летней школьницы Айтадж Шахмаровой. Она находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев, при попытке девушки сбежать, убил ее.Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к пожизненному лишению свободы. К уголовной ответственности была привлечена и мать девушки, которая выдала дочь замуж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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