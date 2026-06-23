https://sputnik-georgia.ru/20260623/gruziya-bez-nelegalov--premer-o-planakh-pravitelstva-299283016.html

Грузия без нелегалов – премьер о планах правительства

Грузия без нелегалов – премьер о планах правительства

Sputnik Грузия

За год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за предыдущие десять лет 23.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-23T16:17+0400

2026-06-23T16:17+0400

2026-06-23T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Цель правительства Грузии – осуществить все необходимые меры для того, чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. МВД Грузии проводит бескомпромиссную борьбу с нелегалами. В стране практически ежедневно находят незаконно проживающих иностранных граждан, и, согласно закону, проводят необходимые процедуры по их выдворению. "По приблизительным оценкам, сегодня в Грузии находится около 20 тысяч нелегальных мигрантов, и наша цель – чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта. Поэтому работа в этом направлении будет активно продолжаться", – сказал журналистам Кобахидзе. По словам премьера, примерно за год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за все предыдущие 10 лет. Кобахидзе отметил, что это результат институциональных изменений и политического подхода, реализуемого в МВД. "Работа в этом направлении будет активно продолжаться", – добавил он. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента осуществляют специальные мероприятия по иммиграционному контролю. Проверки проводятся на основании заранее полученных данных и направлены на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Это правило не касается тех, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, общество, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня, миграция, указы по миграции