https://sputnik-georgia.ru/20260623/gruziya-bez-nelegalov--premer-o-planakh-pravitelstva-299283016.html
Грузия без нелегалов – премьер о планах правительства
Грузия без нелегалов – премьер о планах правительства
Sputnik Грузия
За год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за предыдущие десять лет 23.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-23T16:17+0400
2026-06-23T16:17+0400
2026-06-23T16:17+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
общество
миграционная политика
миграционные новости грузии сегодня
миграция
указы по миграции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/293996380_0:76:2049:1228_1920x0_80_0_0_6d4ca16068ea2c5384936a40fad3d509.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Цель правительства Грузии – осуществить все необходимые меры для того, чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. МВД Грузии проводит бескомпромиссную борьбу с нелегалами. В стране практически ежедневно находят незаконно проживающих иностранных граждан, и, согласно закону, проводят необходимые процедуры по их выдворению. "По приблизительным оценкам, сегодня в Грузии находится около 20 тысяч нелегальных мигрантов, и наша цель – чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта. Поэтому работа в этом направлении будет активно продолжаться", – сказал журналистам Кобахидзе. По словам премьера, примерно за год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за все предыдущие 10 лет. Кобахидзе отметил, что это результат институциональных изменений и политического подхода, реализуемого в МВД. "Работа в этом направлении будет активно продолжаться", – добавил он. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента осуществляют специальные мероприятия по иммиграционному контролю. Проверки проводятся на основании заранее полученных данных и направлены на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Это правило не касается тех, кто покинул страну добровольно. Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/01/293996380_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_cf69650ca1fc7d57a287e244fa26fd02.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, ираклий кобахидзе, общество, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня, миграция, указы по миграции
грузия, новости, ираклий кобахидзе, общество, миграционная политика, миграционные новости грузии сегодня, миграция, указы по миграции
Грузия без нелегалов – премьер о планах правительства
За год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за предыдущие десять лет
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Цель правительства Грузии – осуществить все необходимые меры для того, чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
МВД Грузии проводит бескомпромиссную борьбу с нелегалами. В стране практически ежедневно находят незаконно проживающих иностранных граждан, и, согласно закону, проводят необходимые процедуры по их выдворению.
"По приблизительным оценкам, сегодня в Грузии находится около 20 тысяч нелегальных мигрантов, и наша цель – чтобы в стране не осталось ни одного нелегального мигранта. Поэтому работа в этом направлении будет активно продолжаться", – сказал журналистам Кобахидзе.
По словам премьера, примерно за год и несколько месяцев из страны выдворили больше нелегальных мигрантов, чем за все предыдущие 10 лет. Кобахидзе отметил, что это результат институциональных изменений и политического подхода, реализуемого в МВД.
"Работа в этом направлении будет активно продолжаться", – добавил он.
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента осуществляют специальные мероприятия по иммиграционному контролю. Проверки проводятся на основании заранее полученных данных и направлены на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Это правило не касается тех, кто покинул страну добровольно.
Власти Грузии в первом квартале 2026 года выдворили из страны 904 иностранца – больше всего среди них было граждан Турции.