https://sputnik-georgia.ru/20260624/nakhodyaschiesya-v-fiktivnom-brake-v-gruzii-mogut-byt-amnistirovany-299298574.html

Находящиеся в фиктивном браке в Грузии могут быть амнистированы

Находящиеся в фиктивном браке в Грузии могут быть амнистированы

Sputnik Грузия

С 1 июля 2026 года в Грузии вступает в силу уголовная ответственность за фиктивные браки с иностранцами 24.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-24T16:56+0400

2026-06-24T16:56+0400

2026-06-24T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Лица, находящиеся в фиктивном браке с иностранцем, будут амнистированы в случае признания фиктивности брака, заявил заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. С 1 июля 2026 года в Грузии вступает в силу уголовная ответственность за фиктивные браки с иностранными гражданами. За данное правонарушение предусмотрены различные меры наказания: для иностранцев – выдворение из страны с запретом на въезд сроком от двух до десяти лет, для граждан Грузии – штраф, домашний арест сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. В обоих случаях брак подлежит аннулированию.В Грузии вводится новый вид на жительство – "по браку". Вид на жительство по браку будет выдаваться иностранцам, находящимся в зарегистрированном браке с гражданами Грузии, сроком на один год. Его можно будет продлевать ежегодно на тот же срок в течение пяти лет, после чего иностранец сможет претендовать на постоянный вид на жительство в Грузии. При выдаче такого вида на жительство, специальная межведомственная комиссия будет проверять подлинность брака. В частности, комиссия получит право опрашивать супругов как вместе, так и по отдельности в рамках интервью. Также супруги для доказательства подлинности брака должны будут предоставить документы и доказательства, подтверждающие их семейную связь. Комиссия будет иметь право во время проверки посетить место жительства супругов, осмотреть их квартиру и опросить соответствующих лиц. В случае отказа супругов показывать жилье или сотрудничать с комиссией, в виде на жительство будет отказано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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