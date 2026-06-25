https://sputnik-georgia.ru/20260625/razvitie-porta-v-poti-otkryvaet-dopolnitelnye-perspektivy-dlya-gruzii---ministr-299339186.html
Развитие порта в Поти открывает дополнительные перспективы для Грузии – министр
Развитие порта в Поти открывает дополнительные перспективы для Грузии – министр
Sputnik Грузия
На первом этапе уже инвестировано 93 миллиона долларов и создано 360 рабочих мест, заявила министр 25.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-25T19:55+0400
2026-06-25T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Начало второго этапа развития нового морского порта Поти открывает дополнительные перспективы для экономического развития и укрепления региональных связей, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на торжественной церемонии начала строительства проекта. По словам министра, этот проект является прямым и эффективным ответом на растущий спрос в секторе транспорта и логистики страны. "За первые пять месяцев текущего года объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, увеличился на 21%, а тоннаж судов, заходящих в грузинские порты, вырос на 19%. Рост зафиксирован практически по всем основным направлениям, что еще раз подчеркивает возрастающую роль нашей страны в региональной и международной логистике", – отметила министр. Как заявила Квривишвили, в этом контексте дополнительные инвестиции в размере 40 миллионов долларов имеют особое значение, поскольку они значительно увеличат пропускную способность нового морского порта Поти. На первом этапе уже инвестировано 93 миллиона долларов и создано 360 рабочих мест. На данном этапе развития проекта будет трудоустроено еще 50 человек. Министр подчеркнула, что правительство Грузии проводит последовательную и четкую политику, в рамках которой создает полностью интегрированную транспортную систему, где порты, железные дороги, международные автомагистрали и логистические центры функционируют как единая сеть. По словам министра, развитие нового морского порта Поти, строительство глубоководного порта Анаклия, модернизация железнодорожной инфраструктуры и развитие автомобильного коридора Восток-Запад – все это является частью данного видения. В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл, управляющий директор Корпорации развития финансирования США (DFC) Кеннет Энгель и президент Pace International Иосеб Долидзе. В завершение мероприятия состоялась церемония закладки символической капсулы. Потийский порт сегодня Многофункциональный Потийский порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей. Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, которая соединяет все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, поти, анаклия, мариам квривишвили, apm terminals, потийский порт
экономика, грузия, новости, поти, анаклия, мариам квривишвили, apm terminals, потийский порт
Развитие порта в Поти открывает дополнительные перспективы для Грузии – министр
19:55 25.06.2026 (обновлено: 20:02 25.06.2026)
На первом этапе уже инвестировано 93 миллиона долларов и создано 360 рабочих мест, заявила министр
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Начало второго этапа развития нового морского порта Поти открывает дополнительные перспективы для экономического развития и укрепления региональных связей, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на торжественной церемонии начала строительства проекта.
"Этот проект открывает новые перспективы для экономического развития страны и укрепления региональных связей. За последние несколько лет Средний коридор стал одним из наиболее динамично развивающихся международных транспортных маршрутов. Соответственно, значительно увеличился и объем грузовых перевозок, осуществляемых Грузией", – заявила Квривишвили.
По словам министра, этот проект является прямым и эффективным ответом на растущий спрос в секторе транспорта и логистики страны.
"За первые пять месяцев текущего года объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, увеличился на 21%, а тоннаж судов, заходящих в грузинские порты, вырос на 19%. Рост зафиксирован практически по всем основным направлениям, что еще раз подчеркивает возрастающую роль нашей страны в региональной и международной логистике", – отметила министр.
Как заявила Квривишвили, в этом контексте дополнительные инвестиции в размере 40 миллионов долларов имеют особое значение, поскольку они значительно увеличат пропускную способность нового морского порта Поти.
"После завершения второго этапа пропускная способность порта достигнет 3 миллионов тонн, повысится эффективность операций и ускорится обработка грузов, что положительно скажется на конкурентоспособности Грузии", – заявила министр.
На первом этапе уже инвестировано 93 миллиона долларов и создано 360 рабочих мест. На данном этапе развития проекта будет трудоустроено еще 50 человек.
Министр подчеркнула, что правительство Грузии проводит последовательную и четкую политику, в рамках которой создает полностью интегрированную транспортную систему, где порты, железные дороги, международные автомагистрали и логистические центры функционируют как единая сеть.
По словам министра, развитие нового морского порта Поти, строительство глубоководного порта Анаклия, модернизация железнодорожной инфраструктуры и развитие автомобильного коридора Восток-Запад – все это является частью данного видения.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, исполняющий обязанности посла США Алан Перселл, управляющий директор Корпорации развития финансирования США (DFC) Кеннет Энгель и президент Pace International Иосеб Долидзе.
В завершение мероприятия состоялась церемония закладки символической капсулы.
Многофункциональный Потийский порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей.
Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, которая соединяет все ключевые города Грузии.
Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.
С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей.
В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.