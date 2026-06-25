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Сколько мужчин находятся в декретном отпуске в Грузии?

Сколько мужчин находятся в декретном отпуске в Грузии?

Sputnik Грузия

В стране отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или частично как матерью, так и отцом ребенка 25.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. В Грузии в январе-мае этого года декретный отпуск взяли 284 мужчины и 4 560 женщин, по данным Агентства социальных услуг.Сумма, выплаченная родителям, составила приблизительно 7,8 млн лари. При этом общее число случаев беременности, родов, ухода за ребенком и усыновления составило 4 844.Стоит отметить, что большинство случаев декретного отпуска для мужчин приходится на Тбилиси, где в этом году такой возможностью воспользовались 180 отцов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число мужчин, оформивших декретный отпуск, выросло. В январе-мае 2025 года такой возможностью воспользовались 254 отца, из которых 156 проживали в Тбилиси.Что касается общих данных за прошлый год, то в 2025 году в декретный отпуск ушли 634 мужчины. В общей сложности количество случаев беременности, родов, ухода за ребенком, а также усыновления новорожденного ребенка составило 12 737. Сумма, потраченная на родителей, составила 23 миллиона долларов США.Согласно Трудовому кодексу Грузии, работнику предоставляется отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком в размере 477 календарных дней, из которых оплачиваются 126 дней, а в случае осложнений при родах или рождении двойни – 140 дней. Работник может распределить оплачиваемый отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком на периоды беременности и родов по своему усмотрению.Кроме того, согласно закону, сотруднику, усыновившему ребенка в возрасте до одного года, по его просьбе может быть предоставлен отпуск по усыновлению новорожденного ребенка на срок 365 календарных дней с момента рождения ребенка. Из этого отпуска 70 календарных дней оплачиваются.Отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или частично как матерью, так и отцом ребенка. Отпуск по беременности и родам является исключительным правом матери ребенка, хотя отец ребенка имеет право воспользоваться неиспользованными днями этого отпуска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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