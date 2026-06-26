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Серьезный вызов – МВФ о безработице в Грузии

Серьезный вызов – МВФ о безработице в Грузии

Sputnik Грузия

Грузия сталкивается с постоянными проблемами на рынке труда, в частности, с высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T09:01+0400

2026-06-26T09:01+0400

2026-06-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Структурная безработица в Грузии остается серьезной проблемой, характеризующейся ограниченным количеством рабочих мест и несоответствием между навыками и рыночным спросом, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ). МВФ опубликовал обновленную публикацию под названием "Влияние несоответствия навыков и не трудовых доходов на рынок труда в Грузии". Согласно отчету, в Грузии широко распространены как избыточная квалификация, так и дефицит квалифицированных кадров, что отражает структурный избыток персонала с общим и высшим образованием по сравнению с навыками, которые действительно востребованы на рынке труда, особенно в технических и практических направлениях. Уровень безработицы в Грузии остается структурно высоким, отражая сохраняющееся несоответствие квалификации и слабые стимулы к трудоустройству на фоне низких заработных плат и повсеместной зависимости от денежных переводов и социальных выплат. По данным МВФ, денежные переводы и социальные выплаты снижают совокупную занятость примерно на 2,25 процентного пункта. Также, по мнению МВФ, в Грузии сохраняется значительный и устойчивый дисбаланс в квалификации. Данные исследования рынка труда подтверждают широко распространенное избыточное образование наряду с недостаточной квалификацией. "Значительная часть работников, особенно молодежь и лица с высшим образованием, заняты на должностях ниже своего квалификационного уровня, в то время как дефицит квалифицированных кадров наиболее остро ощущается в высококвалифицированных секторах, таких как информационно-коммуникационные технологии и финансы, а также в профессиональных областях", – говорится в отчете. Также, по мнению финансового института, наблюдается выраженное несоответствие между специальностью и уровнем подготовки: лишь около трети работников трудоспособного возраста заняты в профессиях, соответствующих их образованию. Эти закономерности указывают на избыток общего/высшего образования по сравнению с востребованными на рынке труда. Для решения проблемы, как считает МВФ, необходимо сокращение несоответствия навыков и более точное их соответствие потребностям рынка труда, а также обеспечение социальной защиты населения и усиление стимулов к трудоустройству. Приоритеты включают в себя улучшение качества преподавания и приведение учебных программ в соответствие со спросом на рынке труда; укрепление профессионального образования и обучения (VET); расширение программ обучения, стажировок, инициированных работодателями; модернизация учреждений, занимающихся подбором персонала (государственные службы занятости, профориентация). Решение проблемы безработицы является одним из важных приоритетов правительства Грузии. По статистике, уровень безработицы в первом квартале 2026 года сократился на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 14,4%. В 2025 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2024 году – 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260625/premer-nazval-put-resheniya-problemy-nekhvatki-kvalifitsirovannoy-rabochey-sily-v-gruzii-299339445.html

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