https://sputnik-georgia.ru/20260626/situatsiya-v-strane-uspokoilas--premer-ministr-gruzii-299361565.html

Ситуация в стране успокоилась – премьер-министр Грузии

Ситуация в стране успокоилась – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Особый вклад в стабилизацию внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы, заявил премьер 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T18:58+0400

2026-06-26T18:58+0400

2026-06-26T19:33+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

гранты

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Правительству Грузии удалось успокоить волнения в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия в 2024-2025 годах стала эпицентром акций протеста, которые часто переходили в потасовки с полицией. Организаторами протестов в стране выступали как оппозиционные партии, так и общественные организации. Как отметил глава правительства, особый вклад в это внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы. "Я хотел бы особо отметить "Закон о прозрачности", "Закон о грантах". Именно эти законы позволили нам успокоить ситуацию", – сказал Кобахидзе. По его словам, иностранные гранты часто использовались для дестабилизации в стране, а закон "О прозрачности иностранного финансирования" дал возможность радикально изменить ситуацию. Что в Грузии считается грантом Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260408/v-gruzii-rasshiryayut-ponyatie-inostrannogo-granta-298002982.html

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