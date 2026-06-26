https://sputnik-georgia.ru/20260626/situatsiya-v-strane-uspokoilas--premer-ministr-gruzii-299361565.html
Ситуация в стране успокоилась – премьер-министр Грузии
Ситуация в стране успокоилась – премьер-министр Грузии
Sputnik Грузия
Особый вклад в стабилизацию внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы, заявил премьер 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T18:58+0400
2026-06-26T18:58+0400
2026-06-26T19:33+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
гранты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24885/19/248851970_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_cbe87dbf22b14bb521ba5d0ea6a6004e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Правительству Грузии удалось успокоить волнения в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Грузия в 2024-2025 годах стала эпицентром акций протеста, которые часто переходили в потасовки с полицией. Организаторами протестов в стране выступали как оппозиционные партии, так и общественные организации. Как отметил глава правительства, особый вклад в это внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы. "Я хотел бы особо отметить "Закон о прозрачности", "Закон о грантах". Именно эти законы позволили нам успокоить ситуацию", – сказал Кобахидзе. По его словам, иностранные гранты часто использовались для дестабилизации в стране, а закон "О прозрачности иностранного финансирования" дал возможность радикально изменить ситуацию. Что в Грузии считается грантом Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260408/v-gruzii-rasshiryayut-ponyatie-inostrannogo-granta-298002982.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24885/19/248851970_35:0:1174:854_1920x0_80_0_0_8a4ce6ec43b75b0c18241da3b30e0928.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, гранты
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, гранты
Ситуация в стране успокоилась – премьер-министр Грузии
18:58 26.06.2026 (обновлено: 19:33 26.06.2026)
Особый вклад в стабилизацию внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Правительству Грузии удалось успокоить волнения в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Грузия в 2024-2025 годах стала эпицентром акций протеста, которые часто переходили в потасовки с полицией. Организаторами протестов в стране выступали как оппозиционные партии, так и общественные организации.
"За прошедший год нам удалось успокоить страну. Мы пережили очень трудные несколько лет. За четыре года в стране было пять попыток организовать революцию, четыре из которых носили насильственный характер. Наша страна пережила очень сложный период", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, особый вклад в это внес парламент, особенно законодательство, принятое парламентом Грузии за последние годы.
"Я хотел бы особо отметить "Закон о прозрачности", "Закон о грантах". Именно эти законы позволили нам успокоить ситуацию", – сказал Кобахидзе.
По его словам, иностранные гранты часто использовались для дестабилизации в стране, а закон "О прозрачности иностранного финансирования" дал возможность радикально изменить ситуацию.
Что в Грузии считается грантом
Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.
Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.
С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.
Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии.
Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки.
Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.