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В Грузии вводят новые правила для питомников животных
В Грузии вводят новые правила для питомников животных
Sputnik Грузия
Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию 26.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-26T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Обязательная регистрация, штатный кинолог и особые условия содержания – такие правила будут обязательными для питомников по разведению домашних животных с 1 июля 2026 года. Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию. Помимо обязательного наличия сертифицированного кинолога/фелинолога, питомник по разведению обязан иметь специально обустроенные вольеры и документацию по каждому из животных. Регистрация питомника обойдется в 100 лари. В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия. Согласно новому закону, в Грузии возможно разведение только чистопородных животных. Разведение любых метисных пород запрещено. Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается на срок 2 года с возможным продлением на год. После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации/кастрации. Единственным исключением станут выставочные животные, которых также будет необходимо регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не получит сертификат об участии в выставке, животное будет перерегистрировано и будет подлежать стерилизации. При этом в законе прописан точный возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак возможно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Сведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260514/c-1-iyulya-v-gruzii-vvodyatsya-strogie-pravila-po-razvedeniyu-domashnikh-zhivotnykh-298643682.html
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грузия, общество, новости, домашние животные
грузия, общество, новости, домашние животные
В Грузии вводят новые правила для питомников животных
11:58 26.06.2026 (обновлено: 12:04 26.06.2026)
Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию
ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Обязательная регистрация, штатный кинолог и особые условия содержания – такие правила будут обязательными для питомников по разведению домашних животных с 1 июля 2026 года.
Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию.
У владельца питомника обязательна должна быть регистрация как юридического лица, документ о собственности или об аренде территории сроком минимум на три года, справки о здоровье животных, подтверждение породистости животного и подтверждение о трудоустройстве в питомнике кинолога или фелинолога.
Помимо обязательного наличия сертифицированного кинолога/фелинолога, питомник по разведению обязан иметь специально обустроенные вольеры и документацию по каждому из животных.
Регистрация питомника обойдется в 100 лари.
В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия. Согласно новому закону, в Грузии возможно разведение только чистопородных животных. Разведение любых метисных пород запрещено.
Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается на срок 2 года с возможным продлением на год.
После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации/кастрации.
Единственным исключением станут выставочные животные, которых также будет необходимо регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не получит сертификат об участии в выставке, животное будет перерегистрировано и будет подлежать стерилизации.
При этом в законе прописан точный возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак возможно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Сведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.