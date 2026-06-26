https://sputnik-georgia.ru/20260626/v-gruzii-vvodyat-novye-pravila-dlya-pitomnikov-zhivotnykh-299342129.html

В Грузии вводят новые правила для питомников животных

В Грузии вводят новые правила для питомников животных

Sputnik Грузия

Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию 26.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-26T11:58+0400

2026-06-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июн — Sputnik. Обязательная регистрация, штатный кинолог и особые условия содержания – такие правила будут обязательными для питомников по разведению домашних животных с 1 июля 2026 года. Согласно новым правилам, владельцы питомников по разведению породистых собак и кошек, будут обязаны проходить регистрацию. Помимо обязательного наличия сертифицированного кинолога/фелинолога, питомник по разведению обязан иметь специально обустроенные вольеры и документацию по каждому из животных. Регистрация питомника обойдется в 100 лари. В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия. Согласно новому закону, в Грузии возможно разведение только чистопородных животных. Разведение любых метисных пород запрещено. Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается на срок 2 года с возможным продлением на год. После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации/кастрации. Единственным исключением станут выставочные животные, которых также будет необходимо регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не получит сертификат об участии в выставке, животное будет перерегистрировано и будет подлежать стерилизации. При этом в законе прописан точный возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак возможно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Сведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260514/c-1-iyulya-v-gruzii-vvodyatsya-strogie-pravila-po-razvedeniyu-domashnikh-zhivotnykh-298643682.html

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