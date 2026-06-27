https://sputnik-georgia.ru/20260627/smertonosnoe-zemletryasenie-v-venesuele-chislo-zhertv-doshlo-do-920-299368102.html

Смертоносное землетрясение в Венесуэле: число жертв дошло до 920

Смертоносное землетрясение в Венесуэле: число жертв дошло до 920

Sputnik Грузия

Более трех тысяч человек получили ранения, более 4 000 – лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия 27.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-27T12:24+0400

2026-06-27T12:24+0400

2026-06-27T12:24+0400

венесуэла

сша

мексика

происшествия

новости

в мире

оон

землетрясение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/1a/299347996_0:1441:2049:2593_1920x0_80_0_0_421fb849aa67cba6d8dab7de21fe2fe4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, еще 3 360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны."К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", – сказал Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV. По словам парламентария, 3 360 человек получили ранения, более 4 000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия.К ликвидации последствий разрушительных землетрясений спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы. К ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венесуэла

сша

мексика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

венесуэла, сша, мексика, происшествия, новости, в мире, оон, землетрясение