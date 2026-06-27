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Смертоносное землетрясение в Венесуэле: число жертв дошло до 920
Смертоносное землетрясение в Венесуэле: число жертв дошло до 920
Sputnik Грузия
Более трех тысяч человек получили ранения, более 4 000 – лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия 27.06.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, еще 3 360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны."К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", – сказал Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV. По словам парламентария, 3 360 человек получили ранения, более 4 000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия.К ликвидации последствий разрушительных землетрясений спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы. К ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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венесуэла, сша, мексика, происшествия, новости, в мире, оон, землетрясение
венесуэла, сша, мексика, происшествия, новости, в мире, оон, землетрясение

Смертоносное землетрясение в Венесуэле: число жертв дошло до 920

12:24 27.06.2026
© REUTERS Gaby OraaМужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Мужчина реагирует на происходящее среди обломков здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
© REUTERS Gaby Oraa
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Более трех тысяч человек получили ранения, более 4 000 – лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, еще 3 360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
© REUTERS Leonardo Fernandez ViloriaПоврежденное здание после землетрясения в Каракасе, Венесуэла
Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе, Венесуэла - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Поврежденное здание после землетрясения в Каракасе, Венесуэла
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй – 7,5. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
© REUTERS Gaby OraaЛюди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла
Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Люди осматривают обломки рухнувшего здания после землетрясений в Ла-Гуайре, Венесуэла
© REUTERS Gaby Oraa
"К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", – сказал Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.
По словам парламентария, 3 360 человек получили ранения, более 4 000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия.
© REUTERS Gaby OraaЧеловек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - Sputnik Грузия, 1920, 27.06.2026
Человек передает молоток мужчине во время поиска жертв под завалами здания после землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
© REUTERS Gaby Oraa
К ликвидации последствий разрушительных землетрясений спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы. К ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.
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