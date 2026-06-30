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МИД РФ относит к агрессивным планы НАТО по разработке оружия в интересах Киева
МИД РФ относит к агрессивным планы НАТО по разработке оружия в интересах Киева
Sputnik Грузия
НАТО теряет остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон, отмечают в МИД России 30.06.2026, Sputnik Грузия
2026-06-30T15:31+0400
2026-06-30T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Планы Североатлантического альянса по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Дипломат указала на то, что НАТО неуклонно теряет остатки рациональности, используя территорию Украины как испытательный полигон. Щедро делегировав ей эту роль, блок "дрейфует в зону повышенного риска", но именно с этих позиций Москва будет оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшей эскалации, подчеркнула Мария Захарова.В свою очередь, добавила она, киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО с РФ в вооруженном конфликте. Данные шаги предпринимаются "в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя", заявила дипломат, отнеся такое поведение Киева "к разряду иррациональных фантазий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, киев, украина, тбилиси, мария захарова, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, киев, украина, тбилиси, мария захарова, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины

МИД РФ относит к агрессивным планы НАТО по разработке оружия в интересах Киева

15:31 30.06.2026 (обновлено: 19:09 30.06.2026)
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2026
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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НАТО теряет остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон, отмечают в МИД России
ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Планы Североатлантического альянса по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"В сухом остатке приходится констатировать, что своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений", – сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
Дипломат указала на то, что НАТО неуклонно теряет остатки рациональности, используя территорию Украины как испытательный полигон. Щедро делегировав ей эту роль, блок "дрейфует в зону повышенного риска", но именно с этих позиций Москва будет оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшей эскалации, подчеркнула Мария Захарова.
В свою очередь, добавила она, киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО с РФ в вооруженном конфликте. Данные шаги предпринимаются "в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя", заявила дипломат, отнеся такое поведение Киева "к разряду иррациональных фантазий".
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