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МИД РФ относит к агрессивным планы НАТО по разработке оружия в интересах Киева

МИД РФ относит к агрессивным планы НАТО по разработке оружия в интересах Киева

Sputnik Грузия

НАТО теряет остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон, отмечают в МИД России 30.06.2026, Sputnik Грузия

2026-06-30T15:31+0400

2026-06-30T15:31+0400

2026-06-30T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Планы Североатлантического альянса по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Дипломат указала на то, что НАТО неуклонно теряет остатки рациональности, используя территорию Украины как испытательный полигон. Щедро делегировав ей эту роль, блок "дрейфует в зону повышенного риска", но именно с этих позиций Москва будет оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшей эскалации, подчеркнула Мария Захарова.В свою очередь, добавила она, киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО с РФ в вооруженном конфликте. Данные шаги предпринимаются "в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя", заявила дипломат, отнеся такое поведение Киева "к разряду иррациональных фантазий".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, украина, тбилиси, мария захарова, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины